Asgari ücret net ve brüt hesaplama işlemi nasıl yapılır? 2020'de asgari ücret görüşmeleri ne zaman?

Asgari ücret net ve brüt hesaplama işlemi nasıl yapılır? Milyonlarca vatandaş yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte arama motorlarında asgari ücret hakkındaki detayları sorgulatıyor. 2018 yılında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantıların ardından 2019 yılı asgari ücret oranı belli olmuştu. 2020 yılı asgari ücret oranı için görüşmelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2020 yılında asgari ücrete zam miktarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor.

2 yıl önce asgari ücrete yapılan zam oranı %14,2 olmuştu. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yapılan yüzde 26 artışla brüt maaşlar 2 bin 558 TL'ye, net maaşlar ise 2 bin 20 TL'ye yükselmişti.

Temmuz ayında zam yapılmamasına kara verilen asgari ücretin 2019 yılı için geçerli brüt ve net rakamları ne kadar?

Brüt Ücret: 2.558,40 TL

Sigorta Primi İşçi Payı: 358,18 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25,58 TL

Vergisi Matrahı: 2.174,64 TL

Gelir Vergisi: 326,20 TL

Damga Vergisi: 19,42 TL

Kesintiler Toplamı: 729,38 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz): 191,88 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil): 2.020,90 TL

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

Vatandaşların merakla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmelerinin yıl sonuna doğru gerçekleşmesi bekleniyor.

2019 ASGARİ BRÜT VE NET ÜCRETLERİ NE KADAR?

AGİ'DEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlandırılmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu'nun 61. maddesi kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler, örneğin sosyal güvenlik destek primi ödeme suretiyle çalışanlar da faydalanabilmektedir.

Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

NASIL HESAPLANIR?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

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