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Asgari Ücret Komisyonunun Kritik Görüşmesi Sona Erdi-Önemli Açıklamalar Geldi

2018 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarını belirlemek için toplanan asgari ücret tespit komisyonu bugün 3. toplantısını düzenledi. Toplantı öncesi ve sonrası önemli açıklamalar geldi.

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Asgari Ücret Komisyonunun Kritik Görüşmesi Sona Erdi-Önemli Açıklamalar Geldi

2018 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarını belirlemek için toplanan asgari ücret tespit komisyonu bugün 3. toplantısını düzenledi. Toplantı öncesi ve sonrası önemli açıklamalar geldi.

22 Aralık 2017 Cuma 16:35
Asgari Ücret Komisyonunun Kritik Görüşmesi Sona Erdi-Önemli Açıklamalar Geldi

Milyonlarca işçinin büyük bir merakla beklediği görüşmelerin üçüncüsü başladı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarını belirlemek için üçüncü toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde yaptı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanan Komisyonda, işçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini de TİSK temsil etti.

TİSK'ten Açıklama

Toplantı açılışında bir konuşma yapan işveren kesimi temsilcisi TİSK'in Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon verileri dışında işsizlik oranı, Türkiye'nin rekabet edebilirliği ve yatırımların da dikkate alınması gerektiğinin altını çizerek, işverenler olarak 100 liralık asgari ücret desteğinin 2018'de de devam etmesini istediklerini belirtti. Koç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"100 liranın verilmemesi demek mevcut asgari ücret maliyetlerinin yüzde 6 artması demek. 2018 yılında hedeflenen enflasyonu dikkate aldığımızda bir açmazdayız. Bugün Kalkınma Bakanının hazırladığı raporu tekrar gözden geçireceğiz, ona göre son toplantıda gerekli düşüncelerimizi söyleyeceğiz."

Türk İş'in Beklentisini Nasıl Buluyorsunuz?

"Türk-İş'in beklentisini yüksek mi buldunuz?" şeklidne bir gazetecinin sorusu üzerine Koç, "Çok yüksek. Şöyle söyleyeyim, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Bey'in geçen hafta açıkladığı rakam, net asgari ücretin yüzde 35 artışı demektir. Biz, Türk işvereni olarak 2015 sonunda yapılan artıştan dolayı hala iş yerlerimizde sorunlarımızı gideremedik. Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil." ifadelerini kullandı.

Türk İş'ten Açıklama

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da asgari ücret artışında resmi ve objektif verilerin dikkate alınması gerektiğini ifade ederek TÜİK tarafından hesaplanan bir kişinin asgari geçim tutarının da bu verilerden olduğunu dile getirerek şu sözleri söyledi:

 "Enflasyon, yüzde 10'un üzerinde. Bu mevcut asgari ücretin yüzde 2 değer kaybettiği anlamına geliyor. Hayatın gerçekleri yani çalışanların enflasyonunu belirleyen kalemler dikkate alındığında enflasyon oranının daha da yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı Türk-İş olarak net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifimizin arkasındayız."

Görüşme 1 Saat Sürdü

Konuşmaların ardından toplantıya basına kapalı olarak devam edildi. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çalışma Genel Müdürü Önder ise şu bilgileri verdi:

"Bugünkü toplantıda işveren tarafının taleplerini, Kalkınma Bakanlığının analizlerini dinledik. Bakanlık olarak bazı verileri paylaştık. Geldiğimiz noktada her iki tarafın da taleplerini aldık. Biz bunları değerlendireceğiz, işçi ve işveren tarafları da değerlendirecektir. Bu ayın son haftasında Bakanlığımızdaki toplantıyla rakamı açıklayacağız."

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Misafir 24 saat önce

Verecekleri 1551 Tl başka yok ahide dahil

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Aritmetik bilenler nerede? 22 saat önce

Lise bittikten sonra üniversite okudum. 1950 lira net maaş alıyorum. 5 yılı geçti, aynı iş yerinde aynı işi yapıyorum. Üniversite okuyabilmek için borç aldım ve bulabildiğim her işte çalıştım üniversite yıllarımda. 5 yılı aşkın düredir borçlarımı ödüyorum ama 42bin lira borç kalmış. Aylık 1886 lira taksit ile kapatıyorum borcumu. Ek işler ile geçiniyorum. Gece saat 10dan 11den önce eve giremiyorum. Ek iş yaptığımı asıl işyerim öğrenirse beni işten kovmak ile tehdit ediyor. Yıllık izin kullanamıyorum fazla mesai ücretlerime muhtacım. Kimseye el açmadan yaşamamın bedeli bu ve ayrıca evlenmemin 4-5 yıl daha bekleyecek olması. Hayatımın özeti..

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Xxy 22 saat önce

İşveren yine sabit kalsın verdiği ücrette üzerini devlet versin madem büyüdük yapsın bunu halkına 2000 olmalı 2 0 0 0. NET !!!!!!

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Halil 21 saat önce

İş veren çocukları ailesi rahat 5 tl zam yeter işçiye ne deemki işçinin hiçmi kıymeti yok acaba sizin için işçinin çocukları yokmu

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Halil 21 saat önce

İş veren çocukları ailesi rahat 5 tl zam yeter işçiye ne deemki işçinin hiçmi kıymeti yok acaba sizin için işçinin çocukları yokmu

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? 18 saat önce

Hayatın pahalı olması asgari ücretin artması anlamına gelmiyor ekonomi şöyle buyudu böyle büyüdü diyorsunuz ama bir işçi neyi ne kadara pazardan marketten ne kadara aldığı ile alakalı hiçbir bilginiz yok sen Asgari ücreti yukseltceksin bak 2 gün sonra 2 TL lik ürün 5 TL olacak

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