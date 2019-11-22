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Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması ve tarih belli oldu!

Milyonlarca kişi bekliyordu. Asgari ücreti ile ilgili açıklama geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 2 Aralık’ta gerçekleştirecek. Asgari ücret kaç lira olacak?

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması ve tarih belli oldu!

Milyonlarca kişi bekliyordu. Asgari ücreti ile ilgili açıklama geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 2 Aralık’ta gerçekleştirecek. Asgari ücret kaç lira olacak?

22 Kasım 2019 Cuma 13:07
Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması ve tarih belli oldu!

Milyonlarca çalışan bekliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarihi açıkladı. Bakan Selçuk Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştireceğini duyurdu.  İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleştirecek. 

Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecek. İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak.

Vatandaşların merakla beklediği asgari ücrette kritik dönem yaklaştı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret pazarlığı Aralık ayında başlayacak. Geçen yıl asgari ücrete yüzde 26,05, yani 417 TL zam yapılmış ve tam iyileştirme yapılmadığı için tepki çekmişti. Peki 2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete 2020 yılında ne kadar zam gelecek? Asgari ücret talebi 2020 yılında ne kadar?

SENDİKALAR BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Vergi yükü artıp geçim koşulları ağırlaştıkça sendikalar sıkıntılarını daha yüksek perdeden dile getirmeye başladı. Öyle ki 13 Kasım’da Ankara'da tarihi bir buluşma gerçekleşti.Yıllarca bir araya gelmeyen Türk-İş, Hak-İş ve DİSK bir araya gelerek bütün ücretlerden asgari ücrete tekabül eden kısmın vergiden muaf olmasını istedi. Üç sendika asgari ücret konusunda da birlikte çalışacak.

Asgari ücret; işçinin yaşamı için gerekli temel ihtiyaçlarını (barınma, yeme, içme, sağlık, giyinme, ulaşım vs.) karşılayabilmesi için, işvereni tarafından çalışmasına karşılık verilen en düşük ücret anlamına geliyor. Bu ücret hangi iş kolunda çalışırsa çalışsın işçinin alacağı minimum fiyattır ve her sene devletin çeşitli koşullara göre belirlediği oranlarda zamlanıyor.

Asgari ücretin belirlendiği komisyonda yasa gereği 5 işçi, 5 işveren ve 5 devlet temsilcisi bulunuyor. Asgari ücretlilerin gelir vergisi oranı yüzde 15 ancak asgari geçim indirimi ile verginin bir bölümü iade ediliyor

ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı’na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP'te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL'ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkar.

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