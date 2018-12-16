Asgari ücret için TÜİK bekleniyor

Asgari Ücret Belirleme ve Tespit Komisyonu, 2019 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını yaptı. İşçi temsilcileri adına Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, “TÜİK’in (gelecek haftaki) açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum” ifadelerini kullandı.



İşçi, işveren ve iktidar temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı. İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunuldu.





2 BİN TL BEKLENTİSİ

2 bin TL'nin kamuoyunda yerleştiğini kendilerinin 2 bin TL'nin üzerinde bir ücreti arzu ettiklerini ifade eden Nazmi Irgat, "Henüz daha erken ama TÜİK'in (Türkiye İstatistik Kurumu) açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum. Mevcut asgari ücretle geçinmek için sihirbaz olmalı. Mevcut bin 603 liranın geçerliliğinin kalmadığını kamuoyu biliyor" ifadelerini kullandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise ilgili raporu gelecek hafta sunacak.

‘ASGARİ DESTEĞİ’ SÜRMELİ

Akansel Koç da, "Önerilerimiz,taleplerimiz asgari ücret desteğinin artarak devam etmesi, işsizlik sigortası işveren hissesinin 2019 yılında alınmaması ve vergi dilimleri, kesinti oranlarının mutlak suretle gözden geçirilmesi ve buna bağlı asgari geçim indirimi tekrar dikkate alınması" şeklinde konuştu.

3. toplantı, 20 Aralık 2018 tarihinde Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA