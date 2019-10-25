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Asgari Ücret İçin flaş Talep!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından vergiler için önemli talepte bulunuldu. Söz konusu talep kapsamında beklentinin vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması ve işçiler lehine iyileştirme yapılması olduğu belirtildi.

Asgari Ücret İçin flaş Talep!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından vergiler için önemli talepte bulunuldu. Söz konusu talep kapsamında beklentinin vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması ve işçiler lehine iyileştirme yapılması olduğu belirtildi.

25 Ekim 2019 Cuma 14:25
Asgari Ücret İçin flaş Talep!

Türk-İş, vergi düzenlemeleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Türk İş tarafından konu hakkında yapılan açıklamada "ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumun ortadan kaldırılması ve işçiler lehine iyileştirme yapılması" ifadelerine yer verildi.

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada konfederasyon tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı, siyasi parti grup başkanvekillikleri ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına vergi düzenlemeleriyle ilgili talepleri içeren bir yazı gönderildiği vurgulandı.

Söz konusu yazıda Türkiye'de gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret geliri elde edenlerin oluşturduğuna dikkat çekildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"vergi ödevi" başlıklı 73'üncü maddesinde "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür."

ASGARİ ÜCRETTEN ALINAN VERGİLER KALDIRILSIN

Türk İş tarafından yapılan açıklamada görnderilen yazıda asgari ücretten alınan vergilerin kaldırılmasının talep edildiği ifade edildi. Yazıda şu önerilere yer verildi:

"Ücret geliri elde eden kişilerin giderlerini ödedikleri vergiden indirememelerinin doğurduğu anayasal eşitlik ilkesine aykırılık halini karşılayabilmek için, tıpkı gayrimenkul sermaye iratlarında olduğu gibi, yüzde 25'lik götürü gider indiriminin yapılması olumlu bir adım olacaktır. En düşük gelirli kesimlerin tasarruf yapabilir duruma gelmeleri için tüketim vergi yükünün (dolaylı verginin) azaltılması gerekmektedir. Özellikle istihdamı teşvik etmeye yönelik olmak üzere çalışanlarda konut grubuna giren elektrik, su, doğalgaz gibi ürünlerin KDV oranları tüketim seviyelerine göre farklılaştırılmalıdır. Düşük gelirli hane halkının tüketiminde önemli payı olan gıda ve alkolsüz içecekler, eğitim, sağlık ile giyim ve ayakkabı grubu için halen indirimli vergi oranı uygulanmaktaysa da düşük gelirli ailelerin tüketim vergi payını azaltmak için bu oranın daha da aşağıya çekilmesi sağlanmalıdır. Türkiye'de vergi alanında yapılacak 'reform' ancak ücretliler aleyhine var olan bu adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir. Gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir."

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret flaş talep
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