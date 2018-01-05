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Asgari Ücret için Araştırma Önergesi TBMM'de

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Asgari ücretin, ortalama bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetip yetmediğinin araştırılması için meclis araştırması açılmasını talep etti.  

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Asgari Ücret için Araştırma Önergesi TBMM'de

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Asgari ücretin, ortalama bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetip yetmediğinin araştırılması için meclis araştırması açılmasını talep etti.  

05 Ocak 2018 Cuma 18:49
Asgari Ücret için Araştırma Önergesi TBMM'de

Asgari Ücret için Araştırma Önergesi TBMM'de

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Asgari ücretin, ortalama bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetip yetmediğinin araştırılması için meclis araştırması açılmasını talep etti.  

CHP'li Sezigin Tanrıkulu ve partili milletvekillerinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan araştırma önergesinde, 2017 yılının son günlerine, asgari ücretle ilgili tartışmaların damga vurduğuna yer verildi. Asgari ücretin yetersiz olduğu ve açlık sınırının hemen üzerinde olduğuna değinilen araştırma önergesinde , şu ifadeler yer aldı , "Asgari ücret tartışmalarının her zaman iktisatçıların, sendikacıların olumlu ya da olumsuz fikir beyan etmeleri ve gazetecilerin arada sırada mikrofon uzattığı vatandaşların 'Geçinemiyoruz' demesi çerçevesinde yaşandığı hepimizin malumudur. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun temel aldığı ortalama dört kişilik ailenin, sağlıklı beslenme, kira, ulaşım, eğitim, sabit giderler gibi masrafları asgari ücretle nasıl karşıladığı ya da daha doğrusu karşılayamadığı, okula gitmesi gereken çocuklarının çalışıp çalışmadığı ve dışardan yardım almak zorunda kalıp kalmadığı tam anlamıyla araştırılmamıştır."

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.01.2018 18:56
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretAsgari ücret Araştırma önergesi
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