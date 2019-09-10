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Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

Eylül ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde milyonlarca vatandaş asgari ücrete zam yapılacak tarihi beklemeye başladı. Aynı zamanda asgari ücret görüşmelerinin ne zaman başlayacağı milyonların gündeminde yer alıyor. 2020 yılında yapılacak zam oranı hakkında arama motorlardaki araştırmalar artış gösterdi. Peki, asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? İşte konu hakkında detaylar...

Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

Eylül ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde milyonlarca vatandaş asgari ücrete zam yapılacak tarihi beklemeye başladı. Aynı zamanda asgari ücret görüşmelerinin ne zaman başlayacağı milyonların gündeminde yer alıyor. 2020 yılında yapılacak zam oranı hakkında arama motorlardaki araştırmalar artış gösterdi. Peki, asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? İşte konu hakkında detaylar...

10 Eylül 2019 Salı 09:42
Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

Temmuz ayında memur ve emekli vatandaşların maaşlarına zam yapıldı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret alan vatandaşların gündeminde yeni yıl asgari ücret zammı yer alıyor. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merakla bekleniyor. Peki, asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2020 yılında asgari ücrete zam miktarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor.

2 yıl önce asgari ücrete yapılan zam oranı %14,2 olmuştu. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yapılan yüzde 26 artışla brüt maaşlar 2 bin 558 TL'ye, net maaşlar ise 2 bin 20 TL'ye yükselmişti.

Temmuz ayında zam yapılmamasına kara verilen asgari ücretin 2019 yılı için geçerli brüt ve net rakamları ne kadar?
Brüt Ücret: 2.558,40 TL
Sigorta Primi İşçi Payı: 358,18 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25,58 TL
Vergisi Matrahı: 2.174,64 TL
Gelir Vergisi: 326,20 TL
Damga Vergisi: 19,42 TL
Kesintiler Toplamı: 729,38 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz): 191,88 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil): 2.020,90 TL

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Vatandaşların merakla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmelerinin yıl sonuna doğru gerçekleşmesi bekleniyor.

2019 ASGARİ BRÜT VE NET ÜCRETLERİ NE KADAR?

AGİ'DEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlandırılmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu'nun 61. maddesi kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler, örneğin sosyal güvenlik destek primi ödeme suretiyle çalışanlar da faydalanabilmektedir.

Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL
Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL
Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL
Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL
Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

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Son Güncelleme: 10.09.2019 09:51
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