Asgari Ücret Detayları Açıklandı! (AGİ, Vergiler ve Daha Fazlası)

Asgari Ücret 2018 yılında 1603 TL olacak. Asgari Ücretle İlgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yayımlandı. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, asgari ücretin 2018 yılında işverene maliyeti 2 bin 384 TL olacak. AGİ Ne Kadar Oldu?

Neet Asgari Ücret (Bekar ve Çocuksuz) kişi için 1603 TL, evli eşi çalışmayan kişiler için 1633 TL, evli eşi çalışmayan 1 çocuklu kişiler için 1656 TL, evli eşi çalışmayan 2 çocuklu aileler için 1679 , evli eşi çalışmayan 3 çocuklu kişiler için 1709 olacak. Bakanlık sitesinden konuyla ilgili şu bilgilendirme yapıldı:

Yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra net asgari ücret tutarları şu şekildedir;

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