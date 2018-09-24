'Asgari ücret artışı yüzde 25’i bulabilir'

Ekonomide neredeyse tüm kesimlerin zorda olduğunu aktaran Aktaş, "Asgari ücret artışı % 25’i bulabilir" başlıklı yazısında "Bu yıl için asgari ücret net 1.603 lira olarak uygulanıyor. Bu asgari ücretin işverene maliyeti ise 2.385 TL" hatırlatmasını yaptı.

"Asgari ücretin genellikle Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kapsamındaki gıda grubunda ortaya çıkan yıllık artış dolayında yükseltildiği biliniyor" diyen Aktaş, yazısını şöyle sürdürdü;

"Ama kimi yıllar siyasi partiler arasındaki rekabet çalışanlara yarıyor ve asgari ücret enflasyonun çok çok üstünde artırılabiliyor. Örneğin 2016 yılındaki % 30’luk artış gibi. Yeni ekonomi programında (YEP) bu yılın TÜFE gerçekleşmesi % 20.8 olarak tahmin ediliyor. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ağustos sonu itibarıyla yıllık % 20’ye yakın artış var ve bu oranın yıl sonunda % 25’e yaklaşması şaşırtıcı olmayacak."

Aktaş, % 20 ve 25'lik oranlar uygulandığında 2019 yılının net asgari ücretinin 1.924 ile 2.004 TL arasında oluşacağını aktardı.

"Psikolojik yönü de düşünülerek asgari ücretin net 2 bin liranın üstünde belirlenmesi olasılığı güçlü görünüyor" diyen Aktaş, devamında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ancak biz net ücretin küsuratsız 2 bin lira olarak belirleneceğini pek sanmıyoruz, çünkü bu tutar daha önce CHP tarafından dile getirilmişti. Zaman farklı olsa bile 'CHP'nin önerdiğine gelindi' dedirtmemek için asgari ücretin net 2 bin lira olarak belirleneceğine pek ihtimal verilmiyor."

Türk-İş Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücretin 2 bin TL olması için teklif hazırladıklarını aktarmıştı

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