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Asgari ücret 2019 ne kadar? Asgari ücret 2020 zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammının 2020 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari ücret ne kadar olacak? Vatandaşlar heyecanla Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından alınacak olan kararı bekliyorlar. Asgari ücretin ne kadar olacağı, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Haberimiz içerisinden güncel asgari ücretin ne kadar olduğuna ve detaylara ulaşabilirsiniz.

Asgari ücret 2019 ne kadar? Asgari ücret 2020 zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammının 2020 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari ücret ne kadar olacak? Vatandaşlar heyecanla Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından alınacak olan kararı bekliyorlar. Asgari ücretin ne kadar olacağı, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Haberimiz içerisinden güncel asgari ücretin ne kadar olduğuna ve detaylara ulaşabilirsiniz.

24 Ekim 2019 Perşembe 10:48
Asgari ücret 2019 ne kadar? Asgari ücret 2020 zammı ne kadar olacak?

“Asgari ücret 2019 ne kadar?” sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı netleşmiş olacak. Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Geçtiğimiz yıl yapılan toplantıların ardından zam oranının ne kadar olduğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamıştı.

2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari ücrete yapılacak zam miktarının Aralık 2019'da belli olması bekleniyor.  Asgari ücret komisyonu Aralık ayı itibariyle toplanacak ve bu toplantıda zam oranı belirlenmiş olacak. Asgari ücreti zam görüşmeleri için, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kurulacak.

Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belirlenecek. Bu komisyonda işç tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Görüşmeler en az 3 veya 4 toplantı olacak anlaşma sağlanamazsa bu sayı artacak. Asgari ücret ise en geç Aralık sonu ve Ocak başında belli olacak.

2019 ASGARİ ÜCRET AGİ DÂHİL NE KADAR?

Medeni Durum Aylık Tutar

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık): 2.558,40 TL

Asgari Ücret 2019 Net: 2.020,90 TL

Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük): 85,27 TL

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintiler

Brüt Ücret: 2.558,00 TL

Sigorta Prim İşçi Payı: 358,12 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25,58 TL

Gelir Vergisi Matrahı: 2.174,30 TL

Gelir Vergisi: 326,15 TL

Damga Vergisi: 19,42 T

Kesintiler Toplamı: 729,26 TL

Son Güncelleme: 24.10.2019 10:48
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