Asgari Ücret 2 Bin TL mi Olacak?..

Her yıl Aralık ayında başlayan asgari ücret pazarlıkları bu yıl ekonomik kriz nedeniyle biraz daha erken başladı. Türk-İş Sendikasından yapılan son dakika açıklamasında, asgari ücretin hemen net 2 bin TL 'ye çıkarılması gerektiğine dikkat çekerek açıklamasında önemli hususlara yer verildi.

Enflasyonda görülen rekor seviyeler, dolar kurunun yükselmesi ile birlikte art arda gelen zamlar ve yine dövizin yükselmesi ile TL'nin değer kaybetmesi durumundan asgari ücretin yitirdiği değer göz önüne alındığında işçiler çok zor durumda kaldı. Zaten hali hazırda geçim sıkıntısı yaşayan işçilerin ve ailelerinin beli, art arda gelen zamlar ile tabir-i caizse kırıldı. ABD ile yaşanan ekonomik yaptırım krizi nedeniyle ciddi şekilde geçim sıkıntısı çeken işçiler için Türk-İş Sendikasından son dakika açıklaması geldi.

Türk İş Sendikasından yapılan açıklamada, Aralık ayında başlayacak olan asgari ücret pazarlığında, kapının 2000 Türk Lirası'dan açılması gerektiğini vurguladı. Türk-İş Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Esnaf can suyu, işveren nefes kredisi istiyor. 6 milyon asgari ücretli 1603 lira asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Aralık ayındaki pazarlık 2 bin lira üzerinden başlasın” ifadelerini kullandı.

2019 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarı Aralık ayında belirlenecek. Uzun görüşmeler ve çetin pazarlıklar sonucu belirlenecek olan asgari ücret için Türk İş Sendikasından önemli bir çağrı gedi.

Türk İş Başkanı Atalay, yaptığı son dakika açıklamasında, domatesin 5 lira, üzümün 7 lira olduğunu, 1.5 ay önce 22 lira olan yağın da şimdilerde 40 liraya çıktığını söyledi. Atalay art arda gelen zamlara vurgu yaparak, "Burası iktidarın ve muhalefetin ne kadar ülkesi ise işçinin de bizim de ülkemiz” şeklinde konuştu.

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