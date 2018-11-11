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Artık Bu Meslekler de Belgesiz Yapılamayacak!

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği kararı ile Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren mesleklere 29 mesleğin daha eklendiği bilgisi yer aldı. İşte Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmadan yapılmayacak meslekler...

Artık Bu Meslekler de Belgesiz Yapılamayacak!

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği kararı ile Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren mesleklere 29 mesleğin daha eklendiği bilgisi yer aldı. İşte Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmadan yapılmayacak meslekler...

11 Kasım 2018 Pazar 09:40
Artık Bu Meslekler de Belgesiz Yapılamayacak!

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği kararı ile Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren mesleklere 29 mesleğin daha eklendiği bilgisi yer aldı. İşte Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmadan yapılmayacak meslekler...

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren meslekleri tehlikeli ve çok tehlikeli olarak iki gruba ayırıyor. Belgeye sahip olmadan bu meslekleri icra etmek, bu mesleklere ait personel, işçi, yardımcı, usta gibi sınıflardaki çalışanların Mesleki Yeterlilik Belgesi olmadan çalıştıranlara ve çalışanlara idari para cezası uygulanıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikte "Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz." ifadelerine yer verildi.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLER

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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