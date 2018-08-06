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Artık Alışveriş Poşetleri Ücretli Olacak!..

Uzun zamandır basına yansıyan ve 2018 ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenen ancak ani bir karar ile 1 yıl ertelenerek yürürlük tarihi 1 Ocak 2019 olarak değiştirilen plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması "100 günlük icraat planı" çerçevesinde yeniden gündeme geldi.

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Artık Alışveriş Poşetleri Ücretli Olacak!..

Uzun zamandır basına yansıyan ve 2018 ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenen ancak ani bir karar ile 1 yıl ertelenerek yürürlük tarihi 1 Ocak 2019 olarak değiştirilen plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması "100 günlük icraat planı" çerçevesinde yeniden gündeme geldi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:41
Artık Alışveriş Poşetleri Ücretli Olacak!..

Uzun zamandır basına yansıyan ve 2018 ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenen ancak ani bir karar ile 1 yıl ertelenerek yürürlük tarihi 1 Ocak 2019 olarak değiştirilen plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması "100 günlük icraat planı" çerçevesinde yeniden gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat planında plastik poşetlerin çevre koruma faaliyetleri kapsamında ücretlendirilmesi de vardı. İcraat planının açıklanmasından sonra plastik poşetler için belirlenen tarih de erkene alınarak ücretlendirme işleminin 2018 Ekim ayı sonuna kadar başlatılması bekleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

1 OCAK 2019'DAN SONRA ÜCRETLİ OLACAK

Marketlerde kullanılan plastik poşetler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretli olacak .Hiç bir şekilde hiçbir koşulda plastik poşetler ücretsiz olarak verilemeyecek.

ÜCRET BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENECEK

3 ay içerisinde uygulanmaya başlanması beklenen plastik torbalara ücret uygulamasında poşetlerin ücretleri sektör temsilcilerinin görüşleri de dikkate alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenecek. Söz konusu ücretin altında ise ücret tarifesi uygulanamayacak.

Poşete ücret uygulaması yerel yönetimler ve bakanlık personeli tarafından denetlenecek.

Yeni Åžafak

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