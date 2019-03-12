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Araç Sahiplerinin Dikkatine!

Akaryakıtın ton fiyatında oluşan dalgalanma sebebiyle pazartesi günü benzin fiyatına 11 kuruş zam gelmesi bekleniliyor. Benzine dün 15 kuruş zam yapılmıştı.

Araç Sahiplerinin Dikkatine!

Akaryakıtın ton fiyatında oluşan dalgalanma sebebiyle pazartesi günü benzin fiyatına 11 kuruş zam gelmesi bekleniliyor. Benzine dün 15 kuruş zam yapılmıştı.

12 Mart 2019 Salı 16:30
Araç Sahiplerinin Dikkatine!

Akaryakıtın ton fiyatında oluşan dalgalanma sebebiyle pazartesi günü benzin fiyatına 11 kuruş zam gelmesi bekleniliyor. Benzine dün 15 kuruş zam yapılmıştı.

Sözcü'nün haberine göre Türkiye'de benzin fiyatları belirlenirken dolar kuru ve ürün fiyatlarındaki değişim dikkate alınıyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre benzinin ton fiyatı 24 dolar arttı. Son 1 ayda benzinin ton fiyatındaki artış 85 dolar oldu.

Dün Akdeniz piyasasındaki benzinde oluşan yüzde 4.2 lik artış ile 610 dolar/metreküp'ten işlem görmesi sonucu bugün yeniden benzinde 11 kuruşluk artış beklentisi oluştu.

PETROLDEKİ DALGALANMA VE DÖVİZ KURU DA TAKİP EDİLECEK

Sektör yetkilileri zammın pazartesi günü beklendiğini ifade ederken pazartesiye kadar brent petrol fiyatlarında oluşan dalgalanma ile döviz kuru da zammın miktarının tespitinde takibi yapılacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.03.2019 17:12
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araç sahiplerinin dikkatine
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