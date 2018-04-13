Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Araç Sahiplerini Üzen Bir Zam Haberi Daha: 16 Kuruş Zam

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada önceki günlerce motorine gelen art arda zamların ardından benzine de zam geleceği belirtildi.

banner396

Araç Sahiplerini Üzen Bir Zam Haberi Daha: 16 Kuruş Zam

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada önceki günlerce motorine gelen art arda zamların ardından benzine de zam geleceği belirtildi.

13 Nisan 2018 Cuma 09:23
Araç Sahiplerini Üzen Bir Zam Haberi Daha: 16 Kuruş Zam

Son dakika haberi iyne araç sahipleri üzdü.

Önceki iki günde motorine art arda gelen zamların ardından bugün de benzine zam açıklaması geldi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan son dakika açıklamasında yarından itibaren benzine zam geleceği açıklandı. Yapılan açıklamada zammın 16 kuruş olarak belirlendiği belirtildi.

Konu ile ilgili PÜİS'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14.04.2018 cumartesi günüden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat artışı beklenmektedir"

Bu son zamla birlikte benzin İstanbul'da litresi 5,94 lira iken 6 lirayı aşmış olacak. Son zamanlarda art arda gelen zamlar araç sahiplerinin tepkisine neden oluyor.

MOTOİNE TOPLAMDA 30 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

Geçtiğimiz gün Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası yaptığı açıklamada motorine 17 kuruş zam geleceğini duyurdu. ABD ile Rusya arasında devam eden restleşmeler sonrası yükselen döviz kurları ve petroldeki artış, akaryakıt ürünlerinde de ciddi artışlar olmasına neden oldu. Önceki gün ise motorine 13 kuruşluk bir zam daha yapılmıştı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaBenzinBenzin FiyatlarıZamPÜİS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki Şirket Anlaşamadı: 2 Bin Taşeron İşçi İşsiz Kaldı
İki Şirket Anlaşamadı: 2 Bin Taşeron İşçi İşsiz Kaldı
Turkcell Evinden Çalışan Personel Alacak! Sayı 500'e Çıkacak
Turkcell Evinden Çalışan Personel Alacak! Sayı 500'e Çıkacak
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi : Türkiye Altın Ticareti Merkezi Haline Geliyor
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi : Türkiye Altın Ticareti Merkezi Haline Geliyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim