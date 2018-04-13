Araç Sahiplerini Üzen Bir Zam Haberi Daha: 16 Kuruş Zam

Son dakika haberi iyne araç sahipleri üzdü.

Önceki iki günde motorine art arda gelen zamların ardından bugün de benzine zam açıklaması geldi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan son dakika açıklamasında yarından itibaren benzine zam geleceği açıklandı. Yapılan açıklamada zammın 16 kuruş olarak belirlendiği belirtildi.

Konu ile ilgili PÜİS'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14.04.2018 cumartesi günüden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat artışı beklenmektedir"

Bu son zamla birlikte benzin İstanbul'da litresi 5,94 lira iken 6 lirayı aşmış olacak. Son zamanlarda art arda gelen zamlar araç sahiplerinin tepkisine neden oluyor.

MOTOİNE TOPLAMDA 30 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

Geçtiğimiz gün Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası yaptığı açıklamada motorine 17 kuruş zam geleceğini duyurdu. ABD ile Rusya arasında devam eden restleşmeler sonrası yükselen döviz kurları ve petroldeki artış, akaryakıt ürünlerinde de ciddi artışlar olmasına neden oldu. Önceki gün ise motorine 13 kuruşluk bir zam daha yapılmıştı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA