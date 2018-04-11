Araç Sahiplerini Üzen Açıklama: Büyük Zam Geliyor

Son dakika haberi araç sahipleri üzdü.

Benzin fiyatlarına geçtiğimiz ay yapılan 12 kuruşluk zammın ardından yeni bir zam daha yolda. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Az önce PÜİS'ten gelen son dakika haberine göre motorin fiyatı 12 Nisan gece yarısından itibaren 17 kuruş daha artacak

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) resmi sayfasından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12.04.2018 perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor."

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SON FİYATLAR

Akaryakıt fiyatlarına en son 26 Mart tarihinde zam gelmiş ve fiyatlar 12 kuruşluk bir artış göstermişti. Yapılan zam sonrası doğu illerinde benzinin litre fiyatı ilk kez 6 lira üzerine çıkarken İstanbul'da fiyatlar 5.93 TL seviyesine kadar gelmişti.

17 kuruşluk zamla birlikte İstanbul 'da 5.30-5.35 TL arasında değişen motorinin litfe fiyatı 5,5 TL civarına çıkacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA