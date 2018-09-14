Araç sahiplerine uyarı: Ağır cezası var

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanvekili Tolan Celil Anık yönetmeliğe dikkat çekerek araç sahiplerini uyardı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanvekili Tolan Celil Anık, "Yönetmelikte belirtilen özellikleri taşımayan plakaların tespiti durumunda 488 Türk Lirası ceza kesiliyor, bir hafta süre veriliyor, aksi halde araç trafikten men ediliyor. Plakasız trafiğe çıkılmasının cezası ise 2 bin 18 Türk Lirası ve araç süresiz trafikten men ediliyor” ifadelerini kullanı.

Başkanvekili Tolan Celil Anık, gösteriş için mevzuata aykırı plaka takıldığını, kimilerinin de araçlarında plaka olmadan trafiğe çıktığını dile getirerek, şu açıklamayı yaptı;

“Karayolları Trafik Kanunu’nun 23. maddesine göre bu gibi ihlallerin ağır para cezası var. Yönetmelikte belirtilen özellikleri taşımayan plakaların tespiti durumunda 488 TL ceza kesiliyor, bir hafta süre veriliyor, aksi halde araç trafikten men ediliyor. Plakasız trafiğe çıkılmasının cezası ise 2 bin 18 TL ve araç süre tanınmaksızın men ediliyor.” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA