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Araç Sahiplerine Kötü Haber! Otogaza zam!

Otogazın litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 6 kuruş zamlı olacak.

Araç Sahiplerine Kötü Haber! Otogaza zam!

Otogazın litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 6 kuruş zamlı olacak.

14 Ekim 2019 Pazartesi 16:18
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Otogaza zam!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 6 kuruş zam geliyor.

Fiyat artışının ardından otogazın litre fiyatı İstanbul'da ortalama 3.71 liradan 3.77 liraya, Ankara'da 3.82 liradan 3.88 liraya, İzmir'de ise 3.74 liradan 3.80 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.10.2019 16:26
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araç sahiplerine kötü haber otogaza zam
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