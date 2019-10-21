Araç Sahiplerine Kötü Haber! Motorine Zam Yapıldı!

Motorinin litre fiyatına 9 kuruş zam yapıldı. Zam, pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 7 kuruş olarak yansıyacak, kalan 2 kuruşluk artış ise vergiden karşılanacak.