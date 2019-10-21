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Araç Sahiplerine Kötü Haber! Motorine Zam Yapıldı!

Motorinin litre fiyatına 9 kuruş zam yapıldı. Zam, pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 7 kuruş olarak yansıyacak, kalan 2 kuruşluk artış ise vergiden karşılanacak.

Araç Sahiplerine Kötü Haber! Motorine Zam Yapıldı!

Motorinin litre fiyatına 9 kuruş zam yapıldı. Zam, pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 7 kuruş olarak yansıyacak, kalan 2 kuruşluk artış ise vergiden karşılanacak.

21 Ekim 2019 Pazartesi 20:43
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Motorine Zam Yapıldı!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, motorin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı "eşel mobil sistemi" devreye alındı.

Buna göre, motorin fiyatlarındaki 9 kuruşluk artışın 7 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 2 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 6,44 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,51 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,38 liradan 6,45 liraya, İzmir'de 6,47 liradan 6,54 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR
Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış neticesinde yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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