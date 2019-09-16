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Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi...

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'ya yönelik saldırılar sonrası petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldığı açıklandı.

Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi...

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'ya yönelik saldırılar sonrası petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldığı açıklandı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:26
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorine zam yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 7 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,35 liraya, Ankara'da 6,44 liraya ve İzmir'de ise 6,47 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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araç sahiplerine kötü haber motorine zam geldi
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