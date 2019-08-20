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Araç sahiplerine kötü haber! Hem benzine hem de motorine zam geldi!

Motorinin litre fiyatına 17 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 6 kuruş zam geldi. Söz konusu artış pompa fiyatlarına dün gece yarısından itibaren yansıdı.

Araç sahiplerine kötü haber! Hem benzine hem de motorine zam geldi!

Motorinin litre fiyatına 17 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 6 kuruş zam geldi. Söz konusu artış pompa fiyatlarına dün gece yarısından itibaren yansıdı.

20 Ağustos 2019 Salı 11:47
Araç sahiplerine kötü haber! Hem benzine hem de motorine zam geldi!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına dün gece yarısından itibaren yansıdı.

Başkent Ankara’da ortalama 6,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,24 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul’da 6,01 liradan 6,18 liraya, İzmir’de 6,09 liradan 6,26 liraya yükseldi.

Ankara’da ortalama 6,61 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,67 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 6,54 liradan 6,60 liraya, İzmir’de 6,62 liradan 6,68 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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