Araç sahiplerine kötü haber! Hem benzine hem de motorine zam geldi!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına dün gece yarısından itibaren yansıdı.

Başkent Ankara’da ortalama 6,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,24 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul’da 6,01 liradan 6,18 liraya, İzmir’de 6,09 liradan 6,26 liraya yükseldi.

Ankara’da ortalama 6,61 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,67 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 6,54 liradan 6,60 liraya, İzmir’de 6,62 liradan 6,68 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA