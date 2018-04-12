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Araç Sahiplerine Kötü Haber: 17 Kuruşluk Zammın Ardından Bir Zam Daha

Son dakika açıklaması PÜİS'ten geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre motorine 17 kuruşluk zammın ardından 13 kuruşluk bir zam daha geliyor.

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Araç Sahiplerine Kötü Haber: 17 Kuruşluk Zammın Ardından Bir Zam Daha

Son dakika açıklaması PÜİS'ten geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre motorine 17 kuruşluk zammın ardından 13 kuruşluk bir zam daha geliyor.

12 Nisan 2018 Perşembe 09:30
Araç Sahiplerine Kötü Haber: 17 Kuruşluk Zammın Ardından Bir Zam Daha

Motorine bir zam daha geliyor.

Önceki gün Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası yaptığı açıklamada motorine 17 kuruş zam geleceğini duyurdu. ABD ile Rusya arasında devam eden restleşmeler sonrası yükselen döviz kurları ve petroldeki artış, akaryakıt ürünlerinde de ciddi artışlar olmasına neden oldu. Motorin fiyatlarına da bir gün arayla iki ayrı şekilde zam geldi. PÜİS yaptığı son dakika açıklamasında, motorin fiyatlarının 13 kuruş artacağı duyuruldu.

ÖNCEKİ GÜN 17 KURUŞ ZAM GELDİ

Petrol Üreticileri ve İşverenleri Sendikası tarafından önceki gün yaptığı açıklamada motorine bugünden itibaren 17 kuruş zam geleceğini belirtmiştir. Böylelikle motorine yapılan zam dün ve bugün toplam 30 kuruş oldu.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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