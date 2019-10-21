Araç sahiplerine bir kötü haber daha! MTV'ye okkalı zam geliyor!

Toplamda 1 trilyon 96 milyar TL olarak hesaplanan 2020 bütçe hedeflerine göre, gelecek yıl gelir vergisinde yüzde 11,1, kurumlar vergisinde yüzde 15,5, özel tüketim vergisinde (ÖTV) yüzde 20,6, harçlarda yüzde 35,1 ve motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) yüzde 22,5 gelir artışı olması planlanıyor. Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre 2020 yılı savunma ve güvenlik harcamaları için bütçeden 141,1 milyar lira ayrılırken, Merkez Bankası'ndan Hazine'ye 45,3 milyar TL'lik para aktarımı öngörülüyor. 2020 sonu bütçe açığının ise 138,9 milyar TL'yi bulacağı hesaplanıyor.

Hükümetin 2019 yılındaki vergi gelirleri 757 milyar TL olarak hesaplanıyordu. Bunun yaklaşık 24 milyar TL’si otomobillerden alınan ÖTV ve MTV ile hesaplanıyordu. Ancak sadece otomobillerden alınan ÖTV gelirleri yılın ilk 9 aylında yaklaşık 8 milyar TL(EBS Danışmanlık) olarak gerçekleşti. 2020 yılında devletin otomobil üzerinden elde etmek istediği ÖTV ise 28 milyar TL.

KİM NE KADAR ÖDEYECEK?

Motorlu Taşıtlar Vergisi için tahmin edilen yüzde 22,5’luk artış 1.4 litre ile 1.6 litre arasında motora sahip, 01.01.2018 tarihinden sonra trafiğe tescili yapılmış, araç değeri de 81 bin 100 TL olan araçlar için 1799 TL’den 2203 TL’ye çıkıyor. Bu artış motor hacmi 1.8 litre ile 2.0 litre arasında olan, trafiğe tescili 01.01.2018 tarihinden sonra yapılmış ve araç değeri 115 bin 900 TL ve üzeri olan araçlar için 5003 TL’den 6128 TL’ye çıkacak.

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