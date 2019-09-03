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Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem başladı

İkinci el araç alacaklar daha önce 15 gün satıcının sigortasını kullanabilirken, değişiklikle yeni alıcının aracı aldığı gün sigortasını yaptırması gerekiyor

Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem başladı

İkinci el araç alacaklar daha önce 15 gün satıcının sigortasını kullanabilirken, değişiklikle yeni alıcının aracı aldığı gün sigortasını yaptırması gerekiyor

03 Eylül 2019 Salı 09:40
Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem başladı

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yani bilinen adıyla Trafik Sigortası’nda tarife uygulama esasları Eylül ayı itibari ile değişti. Bundan sonra ikinci el araç alacak olanlar, satıcıdan aracı alır almaz sigorta yaptırması gerekecek.

Yapılan değişiklik hakkında bilgiler veren Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, daha önce satıcıların 15 günlük sigortalarının kullanıldığı fakat alıcının 15 gün içerisinde sigorta yaptırmadığında yaptığı kaza ve benzeri işlerin satıcının sigortasına yansıdığını ve satıcının daha sonraki araç alışında priminde sıkıntı yaşadığı için düzenleme yapıldığını kaydetti.

Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem başladı

15 günlük sigortanın trafik sigortası içindeki teminat olduğunu söyleyen Fındıkoğlu, “Yani noter satışından sonra satıcının trafik sigortasını yeni alıcı 15 gün süre ile kullanabiliyordu. Şu anda da kullanabiliyor ama Eylül ayı itibari ile bu 15 günlük kısmı artık kullanamayacak. Yeni alıcı anında aldığı gün sigortasını kesmek zorunda kalacak. Yasa ile bu duyurulmuş durumda. Eylül itibari ile bu uygulama başlamış olacak. Burada şöyle düşünülmüştü” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
araç sahipleri dikkat yeni dönem başladı
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