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Araç sahipleri dikkat! Bu sefer indirim geliyor

Uluslararası piyasada motorinin ton fiyatının düşmesi nedeniyle motorine 15 kuruşluk indirim göründü. Ancak eşel mobil sistemi gereği pompaya 7 kuruş indirim olarak yansıyacak.

Araç sahipleri dikkat! Bu sefer indirim geliyor

Uluslararası piyasada motorinin ton fiyatının düşmesi nedeniyle motorine 15 kuruşluk indirim göründü. Ancak eşel mobil sistemi gereği pompaya 7 kuruş indirim olarak yansıyacak.

02 Ekim 2019 Çarşamba 14:36
Araç sahipleri dikkat! Bu sefer indirim geliyor

Motorinin ton fiyatı uluslararası piyasada 616 dolardan 590 dolara geriledi. Bu gelişme pompada 15 kuruşluk indirimi gündeme getirdi.

POMPAYA 7 KURUŞ OLARAK YANSIYACAK
Eşel mobil sistem gereği devletin motorinde 8 kuruş alacağı bulunuyor. Bu nedenle 15 kuruşluk indirim pompaya 7 kuruş olarak yansıyacak. Söz konusu indirimin bu gece yarısından itibaren pompaya yansıtılması bekleniyor.

20 EYLÜL'DEKİ İNDİRİM POMPAYA YANSIMAMIŞTI
Motorine en son 20 Eylül tarihinde 15 kuruş indirim gelmişti. Eşel mobil sistem gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleşmiş ve söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansıtılmamıştı.

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