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Araç Sahipleri Dikkat! Benzine 12 Kuruş Zam Yapılıyor! 

Benzinin litre satış fiyatına bu geceden geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapılacağı öğrenildi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) , bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş zam beklendiğini bildirdi.

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Araç Sahipleri Dikkat! Benzine 12 Kuruş Zam Yapılıyor! 

Benzinin litre satış fiyatına bu geceden geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapılacağı öğrenildi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) , bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş zam beklendiğini bildirdi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:49
Araç Sahipleri Dikkat! Benzine 12 Kuruş Zam Yapılıyor! 

Araç Sahipleri Dikkat! Benzine 12 Kuruş Zam Yapılıyor! 

Benzinin litre satış fiyatına bu geceden geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapılacağı öğrenildi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) , bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş zam beklendiğini bildirdi. 

Beklenen zammın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,67 TL'den 5,79 TL'ye, Ankara'da 5,74 TL'den 5,86 TL'ye, İzmir'deyse 5,72 TL'den 5,84 TL'ye yükseleecek. Dağıtım firmalarınca belirlenen rakamlar, rekabet ve serbestlik nedeniyle şirketler ve şehirlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

PÜİS'ten yapılan açıklamada benzin zammı ile ilgili, "25.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.24.01-25.01.2018 tarihlerinde Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir." ifadelerine yer verildi.

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BenzinBenzin FiyatlarıBenzine Zam
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