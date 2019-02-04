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Araç Sahipleri Dikkat! Benzin ve LPG'ye zam geldi!

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir zam haberi geldi. Benzine 6, LPG Otogaza ise 14 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

Araç Sahipleri Dikkat! Benzin ve LPG'ye zam geldi!

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir zam haberi geldi. Benzine 6, LPG Otogaza ise 14 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

04 Şubat 2019 Pazartesi 16:43
Araç Sahipleri Dikkat! Benzin ve LPG'ye zam geldi!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan edinilen bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,10 TL'den satılan benzinin litre fiyatı 6,16 TL'ye yükseldi. Benzinin litresi İstanbul'da 6,03 TL'den 6,09 TL'ye, İzmir'de 6,08 TL'den 6,14 TL'ye yükseldi.

Benzinin litre fiyatında en son 29 Ocak 2018 tarihinde 17 kuruş indirim yapılmıştı.

Dağıtım firmaları tarafından belirlenen fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Zamlar bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 04.02.2019 19:18
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