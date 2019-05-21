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Araba Alacakları İlgilendiren Kanun Teklifi TBMM'de!

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçiş yapan sürücülere uygulanan cezaların affı ile hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya yükseltilmesini de öngören 20 maddelik yasa teklifi, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Araba Alacakları İlgilendiren Kanun Teklifi TBMM'de!

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçiş yapan sürücülere uygulanan cezaların affı ile hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya yükseltilmesini de öngören 20 maddelik yasa teklifi, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

21 Mayıs 2019 Salı 23:45
Araba Alacakları İlgilendiren Kanun Teklifi TBMM'de!

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif ile '6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunu'na geçici madde eklenerek, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçiş yapan sürücülere uygulanan cezalara af getiriliyor. Buna göre; 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, hafif ticari araçlar başta olmak üzere, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen araçların sürücülerine ceza verilmeyecek, verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş cezaların tahsilatından vazgeçilecek, açılan davalar düşecek, yargılama giderleri taraflar üzerinde kalacak. Bu cezalar nedeniyle daha önce yapılmış tahsilatlar, yasa yürürlüğe girdikten sonra 2 ay içinde başvuru yapılması halinde iade edilecek.   

HURDALARA TEŞVİK

Düzenleme ile 16 ve daha büyük yaştaki otomobil, panelvan, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, TIR çekicisi gibi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 15 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulanacak. Söz konusu rakam üst sınır olarak belirlenirken mevcut durumda 10 bin lira olarak uygulanıyor.

KÖMÜR FİYATLARI BAZ ALINACAK

Ekonomik paketin içeresinde Maden Kanunu’nda da değişiklik öngörülüyor. Buna göre; Maden Tetkik Arama'nın (MTA) ruhsatları bölerek aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden birden fazla yeni ruhsat talep edebilmesi ve talebin yerine getirebilmesine yönelik düzenlemeler yapılıyor. Kamunun yer altındaki maden işlerine ilişkin sözleşmelerde mevzuat değişikliği nedeniyle meydana gelen maliyet artışlarının tamamının ödenmesi yerine maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebilmesi sağlanacak. Destek tutarlarının belirlenmesinde kömür fiyatlarının değişimi baz alınacak.

YENİ ÜNİVERSİTE KURULUYOR

Teklif ile yeni bir üniversite de kuruluyor. Bulut Eğitim Vakfı'nca, İstanbul Galata Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesinin kurulması öngörülüyor.

Teklif ile kamuda görev yapan kariyer uzman, müfettiş, denetmen, denetçi gibi kamu hizmetine özel yarışma sınavı ile kabul edilen personelin kurumlar arasında naklen atanmasına imkan sağlanacak.

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