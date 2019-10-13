Araba Alacaklara İyi Haber! İşte Sıfır Faiz Kampanyası Yapan Markalar!

Yeni otomobil almak isteyenlere markalar sıfır faizle araba satma çalışmalarına başladı.

Hürriyet'ten Burak Taşı'nın haberine göre, 2019 yılının sona ermesine az bir süre kala ellerinde kalan arabaları satmaya çalışan bayiler birçok avantajı alıcılara sunuyor.

Audi Q2



70 bin liraya kadar 18 ay vade 0 faiz

BMW 4 Serisi



100 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz

Citroen



30 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz

Dacia



Tüm modellerde yüzde 0 faiz

Ford



Tüm modellerde 77 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz

Honda



HR-V 50 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz



CR-V 100 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz

Hyundai



Elantra modelinde 30 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz

Kia



60 bin liraya kadar 18 ay vade yüzde 0 faiz

Nissan



Qahsqai modellerinde 7 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz

Opel



Tüm modellerde 100 bin liraya kadar 15 ay vade yüzde 0 faiz

Peugeot



40 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz

Skoda



70 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA