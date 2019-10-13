Araba Alacaklara İyi Haber! İşte Sıfır Faiz Kampanyası Yapan Markalar!

Yeni otomobil almak isteyenlere markalar sıfır faizle araba satma çalışmalarına başladı.
Hürriyet'ten Burak Taşı'nın haberine göre, 2019 yılının sona ermesine az bir süre kala ellerinde kalan arabaları satmaya çalışan bayiler birçok avantajı alıcılara sunuyor.
Audi Q2
70 bin liraya kadar 18 ay vade 0 faiz
BMW 4 Serisi
100 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz
Citroen
30 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz
Dacia
Tüm modellerde yüzde 0 faiz
Ford
Tüm modellerde 77 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz
Honda
HR-V 50 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz
CR-V 100 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz
Hyundai
Elantra modelinde 30 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz
Kia
60 bin liraya kadar 18 ay vade yüzde 0 faiz
Nissan
Qahsqai modellerinde 7 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz
Opel
Tüm modellerde 100 bin liraya kadar 15 ay vade yüzde 0 faiz
Peugeot
40 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz
Skoda
70 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA