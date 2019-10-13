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Araba Alacaklara İyi Haber! İşte Sıfır Faiz Kampanyası Yapan Markalar!

Faizler düştü, otomotiv sektörü canlandı. Bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını indirmesinin ardından bazı markalar yüzde 0 faiz kampanyası başlattı.

Araba Alacaklara İyi Haber! İşte Sıfır Faiz Kampanyası Yapan Markalar!

Faizler düştü, otomotiv sektörü canlandı. Bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını indirmesinin ardından bazı markalar yüzde 0 faiz kampanyası başlattı.

13 Ekim 2019 Pazar 12:31
Araba Alacaklara İyi Haber! İşte Sıfır Faiz Kampanyası Yapan Markalar!

Yeni otomobil almak isteyenlere markalar sıfır faizle araba satma çalışmalarına başladı.

Hürriyet'ten Burak Taşı'nın haberine göre, 2019 yılının sona ermesine az bir süre kala ellerinde kalan arabaları satmaya çalışan bayiler birçok avantajı alıcılara sunuyor.

Audi Q2

70 bin liraya kadar 18 ay vade 0 faiz

BMW 4 Serisi

100 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz

Citroen

30 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz

Dacia

Tüm modellerde yüzde 0 faiz

Ford

Tüm modellerde 77 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz

Honda

HR-V 50 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz

CR-V 100 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz

Hyundai

Elantra modelinde 30 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz

Kia

60 bin liraya kadar 18 ay vade yüzde 0 faiz

Nissan

Qahsqai modellerinde 7 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz

Opel

Tüm modellerde 100 bin liraya kadar 15 ay vade yüzde 0 faiz

Peugeot

40 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz

Skoda

70 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.10.2019 12:42
Anahtar Kelimeler:
araba alacaklara iyi haber işte sıfır faiz kampanyası yapan markalar
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