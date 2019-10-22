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Ara Tatil Turizmcilerin Yüzünü Güldürdü

Ekim ayının sonu yaklaşırken milyonlarca öğrencinin ve ailesinin gözü kulağı 18-22 Kasım 2019'da (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) yapılacak ilk ara tatilde. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 2019 -2020 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan okullarda iki olan tatil sayısının dörde yükselmesi, öğrencilerin olduğu kadar turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Önceden sadece sömestr tatilinde yoğunluk yaşanırken şimdilerde ise bir haftalık ilk ara tatil için planlar yapılmaya başlandı.

Ara Tatil Turizmcilerin Yüzünü Güldürdü

Ekim ayının sonu yaklaşırken milyonlarca öğrencinin ve ailesinin gözü kulağı 18-22 Kasım 2019'da (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) yapılacak ilk ara tatilde. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 2019 -2020 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan okullarda iki olan tatil sayısının dörde yükselmesi, öğrencilerin olduğu kadar turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Önceden sadece sömestr tatilinde yoğunluk yaşanırken şimdilerde ise bir haftalık ilk ara tatil için planlar yapılmaya başlandı.

22 Ekim 2019 Salı 08:33
Ara Tatil Turizmcilerin Yüzünü Güldürdü

Ekim ayının sonu yaklaşırken milyonlarca öğrencinin ve ailesinin gözü kulağı 18-22 Kasım 2019'da (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) yapılacak ilk ara tatilde. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 2019 -2020 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan okullarda iki olan tatil sayısının dörde yükselmesi, öğrencilerin olduğu kadar turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Önceden sadece sömestr tatilinde yoğunluk yaşanırken şimdilerde ise bir haftalık ilk ara tatil için planlar yapılmaya başlandı.

Milyonlarca öğrenci uzun bir yaz tatilinin ardından Eylül ayında ders başı yaptı. Yaklaşık iki aylık bir eğitim sürecinden sonra ise gözler bu yıl uygulamaya konulan ara tatil uygulamasına çevrildi. Bu tatil eğitim sektörünü olduğu kadar birçok sektörü de yakından ilgilendiriyor. Yeni tatil düzenlemesinin iç turizmi olumlu etkileyeceğini söyleyen biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik “İki olan tatil sayısı 4’ e çıktı. Kasım ve Nisan aylarında yapılacak bu tatiller tam havaların soğuması ile ısınmasına denk geliyor. Önceden bu tarihler geçiş dönemi olduğu için yoğunluk yaşanmazdı. Şimdilerde ise Ekim ayının sonuna gelmesi ile beraber ilk ara tatil için yoğunluk başladı“ifadelerini kullandı.

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tatil turizmcilerin yüzünü güldürdü
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