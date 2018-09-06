Anneye ayda 2 bin 350 TL

İşbaşı eğitim programları kapsamında yeni programlar başlatılıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından açılan işbaşı eğitim programlarından birine katılan ve 2 ila 5 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar, günlük 61 lira ile 75 lira arasında ücret alırken aylık olarak 400 lira bakım desteği alacak.

İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan anneler, hem ücret hem de 2 ila 5 yaş arası çocukları için 400 lira bakım desteğinden faydalanabilecek. Hala işbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 61 ile 65 lira araasınd ücretler veriliyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, kodlama gibi geleceğin mesleklerine ilişkin işbaşı eğitim programlarına katılanlara ise günlük ödeme 75 lira civarında. İşbaşı eğitim programları 3 ile 9 ay süreyle uygulanıyor. Program günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanmak zorunda. Yani iş veren sizi bu belirlenen sürelerden fazla çalıştıramıyor. Çalıştırısa da fazla mesai ödemek zorunda.

Geleceğin meslekleri alanında işbaşı eğitim programına katılan anneye harçlık ve bakım desteği olarak ayda 2 bin 350 lira ücret ödeniyor. Programlara katılan annelere istihdam fırsatı da var.

Kaynaklar; Haber 7

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