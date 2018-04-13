Anneye 2018 Yılında 7500 TL Devlet Desteği

Anne olanlara devlet destekleri gittikçe artıyor.

Çocuk sahibi olan kadınlara verilen devlet destekleri 4 farklı başlık altında veriliyor. İlk ödeme olan doğum yardımı ile anneye ilk çocuk için anneye 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki her çocuk için anneye 600 TL destek veriliyor. İkinci ödeme ise doğum yapan kadına süt ve emzirme parası olarak ödeniyor.

HER YIL VERİLİYOR

Doğum parası almaya hak kazanması için kadının çalışıyor olması, kendi işini yapıyor olması, eşinin kendi işini yapıyor ya da herhangi bir yerde çalışıyor olması yeterli olacaktır. Her yıl süt parası ise devlet tarafından yeniden belirleniyor.

Geçtiğimiz yıl 133 lira olan süt parası bu yıl149 liraya çıktı. Çalışan anneler, doğum izninde çalışmadıkları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Bu en az 5 bin 50 lira olarak belirleniyor.

Sigortalı çalışan tüm kadınlar doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek. Engelli çocuğu olanlarda ise süre 12 ay olarak uygulanacak. Yarım gün çalışıp, çocuğuyla daha fazla zaman geçirene devlet teşvik veriyor.

HESABA DİKKAT

Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron öderken, 938.5 lirasını devlet, İşkur aracılığıyla ödeyecek. Bu haktan yararlanmak için analık izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde ‘İşkur’a müracaat edilecek. İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli bir anneye devlet; 300 lira çocuk parası, 149 lira süt parası ve 5 bin 50 lira da iş görmezlik ödeneği ve 1877 lira yarım gün çalışma ödeneğiyle birlikte 7500 lira ödeme yapacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA