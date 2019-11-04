Anneye 15.600 TL! Çocuk destek ödemesinden kimler yararlanabilir?

Küçük çocuğu olan ve sigortalı çalışmak isteyen binlerce annenin yüzünü güldürecek 'Kurumsal Çocuk Bakım Projesi' başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesi üzerinden kayıtları alıyor.​

İŞ ARAYAN DA KAPSAMDA

Projeye; Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya'da ikamet eden ve ön kayıt anında 0-60 ay aralığında çocuk sahibi olanlar başvurabilecek. İş arayan, işe geri dönmek isteyen ya da halihazırda 4/A sigortalısı olarak bir işverenin yanında çalışan anneler projeden yararlanabilecek. Mali destek için çocukla aynı evde ikamet gerekecek.

OKULA BAŞLAYANA KADAR

Her anne aynı anda sadece bir çocuk için destek ödemesi alabilecek. Proje kapsamında en fazla 24 aya kadar mali destek ödemesi alınabilecek. Çocuk 72 aylık veya ilkokula başladığında mali destek ödemesi kesilecek. Annelere aylık 100 euro (yaklaşık 640 lira) destek verilecek.

Toplam destek 15 bin 600 lirayı bulacak. Projeye kayıt olunan ilk ay bir defaya mahsus kırtasiye giderleri için de 100 euro verilecek.

KİMLER YARARLANACAK?

Projenin uygulanacağı illerde ilk ön kayıt yapan ve şartları taşıyan 10 bin 250 anneye destek verilecek. İl bazında belirtilen kontenjanın üzerinde talep olması durumunda kesin kayıt hakkı ilk başvurulara verilecek. İlk başvuru sırasına göre kesin ve yedek listeler oluşturulacak. Yer açılırsa yedek liste devreye girecek. Çocuk 3 kez mazeretsiz kreş, anaokulu, gündüz bakımevine gitmezse destek iptal edilecek.

Annelere aylık 100 Avro mali destek veren Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi Başladı.

Küçük Çocuğu Olan ve Sigortalı Çalışmak İsteyen Annelere sağlanan aylık 100 avro tutarındaki destek için başvular başladı.

Annelere destek uygulamasının başvurı şartları nedir? Nasıl Başvurulur? Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi hakkında tüm bilmeniz gerekenler haberimizde.

Annelere Mali Destek Uygulamasından Kimler Faydalanabilir?

İş arayan, işe geri dönmek isteyen ya da hali hazırda 4/a sigortalısı olarak bir işverenin yanında çalışan anneler! Projeye başvurabilirsiniz.

Projeden Faydalanabilmeniz İçin:

• Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-60 ay aralığında (60’ıncı ay dahil) çocuk sahibi olmanız,

• Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birinde ikamet etmeniz,

• Projeden mali destek ödemesi almak istediğiniz çocuğunuzla birlikte aynı evde ikamet etmeniz (Çocukla annenin ikametgâhı aynı olmalıdır.),

• En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında 4/a sigortalısı olarak tam zamanlı çalışıyor olmanız* (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç),

• Kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK’ya bildirilen kazancının aylık ortalaması, brüt asgari ücretin iki katını aşmayan (2019 yılı için 5.116,80 TL),

• 0-60 ay aralığındaki çocuğunuzu Proje uygulama illerindeki Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine çalışma saatlerinize uygun olarak düzenli göndermeniz gerekmektedir.

İş arama sürecinde de Projeye başvurabilirsiniz.

Her anne aynı anda sadece bir çocuğu için destek ödemesi alabilir.

İkili öğretim yapan (sabah, öğle grubu şeklinde) okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumlarına giden çocukların kalan sürede etüde, çocuk kulübüne vb. devam etmeleri şarttır.

İşveren tarafından SGK’ya her ay 30 tam gün prim bildirimi yapılmalıdır. Annelerin, Projeye kayıt oldukları ay için 30 gün şartı aranmayacaktır.

Annelere Verilecek Mali Destek Miktarı Ne Kadardır?

Faydalanıcı annelere verilecek mali destek miktarı aylık 100 Avro (€)’dur. Bu mali destek, çocuğunuzu okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumuna (kreş, anaokulu veya gündüz bakımevi vb.) gönderdiğinizde ortaya çıkacak olan masraflarınızın bir kısmını karşılamaya yöneliktir.

Ayrıca Projeye kayıt olduğunuz ilk ay bir defaya mahsus kırtasiye giderleri için 100 Avro (€) ödenecektir.

Proje kapsamında en fazla 24 aya kadar mali destek ödemesi alınabilecektir. Çocuğunuz 72 aylık olunca veya ilkokula başladığında mali destek ödemesi kesilecektir.

Anneye Destek Uygulamasından Kaç Kişi Yararlanabilir?

Proje; Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinde uygulanacaktır.

Projenin uygulanacağı illerde, ilk ön kayıt yapan ve şartları sağlayan aylık ortalama 10.250 anneye mali destek sağlanacaktır.

Projeye il bazında belirtilen kontenjanın üzerinde talep olması halinde kesin kayıt hakkı ilk başvuranlara verilecektir. İlk başvuru sırasına göre kesin listeler ve yedek listeler oluşturulacaktır. Kesin listelerde yer açılması durumunda yedek listelerden aktarım yapılacaktır. Bu nedenle, Projeye mümkün olduğu kadar erken başvurunuz.

Anneye Mali Desteğe Başvurma ve Yararlanma Süreci Nasıldır?

1- e-devlet şifresi al

2- ön kaydını yap

3- gerekli evrakları hazırla

4- kesin kayıt yaptır

5- aylık yükümlülüklerini yerine getir

6- ödemeni al

Ön kayıt işlemleri sadece internet üzerinden yapılacaktır. Ön kayıt yapabilmeniz için öncelikle e-devlet şifrenizin olması gerekmektedir.



İlk ön kayıt yapan ve gerekli şartları taşıyan anneler mali destek almaya hak kazanır.

Ön Kayıt yapmayan annelerin mali destekten faydalanması mümkün değildir.

Anneye Destek Uygulaması Ön Kayıt Aşaması



Projeden faydalanabilmek için başvurularınızı, 15 Ekim 2019 saat 14.00’ten itibaren www.sgkkurumsalcocukbakimi.org adresindeki “Ön Kayıt” linkinden yapmalısınız.

Başvuru numarası, ön kayıt sırasına göre otomatik olarak sistem tarafından verilmektedir.

Ön kayıt yapmadan önce, sizin ve çocuğunuzun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki adres bilgilerinizin güncelliğinden, çocuğunuz ile aynı adreste göründüğünüzden ve ikametgâhınızın başvuru yapacağınız ilde olduğundan emin olunuz.

Sistem, sizden ön kayıt sırasında kesin kayıt randevusu oluşturmanızı istemediyse “yedek listedesiniz” demektir. Bu durumdaki annelerimiz, daha sonra boşalan kontenjan olması durumunda, ilan ve SMS yoluyla bilgilendirilerek davet edilecek, sırayla ve kontenjanlar dahilinde kesin kayıt yapılacaktır.

Anneye Destek Uygulaması Kesin Kayıt Aşaması

Kesin kayıt öncesi 4/a sigortalısı olarak bir işverenin yanında çalışmaya başlamış olmanız şarttır. Yani, çalışmaya başladığınıza dair işe giriş bildiriminizin, kesin kayıt randevu gününden en geç 1 gün önce, işvereniniz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılmış olması gerekmektedir.

Kesin kayıt için, ön kayıt aşamasında belirlemiş olduğunuz tarih ve saatte belirtilen adrese gelmeniz gerekmektedir. Ofisimize geldiğiniz zaman öncelikle evraklarınız kontrol edilecek, daha sonra kesin kayıt için başvuru masalarına yönlendirileceksiniz.

Randevunuza mazeretiniz olmaksızın zamanında gelmemeniz halinde kayıt hakkınız düşecektir. Ancak, kesin kayıt tarihinde işsiz olmanız nedeniyle kesin kaydınızı yaptıramamanız durumunda yine de ofisle iletişime geçiniz. İlerleyen zamanlarda iş bulmanız halinde, Proje ofislerine dilekçe vererek durumunuzun yeniden değerlendirilmesini talep edebilirsiniz.

Anneye Destek Uygulamasında Kesin Kayıt Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Ön kayıtlar sonrasında kesin kayıt için randevu aldıysanız;

• Türkiye Halk Bankası nezdinde kendi adınıza biri TL ve diğeri Avro (€) olmak üzere 2 hesap açtırmanız (Lütfen hesap kesim ücretinden muaf olabilmek için, yeni açtıracağınız hesabı ya da varsa mevcut hesabınızı “Kurumsal Çocuk Bakımı Hesabı” şeklinde tanımlatınız.)

• Bu hesaplara ilişkin Banka Muvafakatname Formunu doldurup imzalamanız,

• Çocuğunuzu göndereceğiniz okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumu yetkilisine Çocuk Kayıt Bilgi Formu ve Taahhütnamesi doldurtup imzalatmanız (Gün içerisinde çocuğunuz iki ayrı kuruma devam ediyorsa, formun iki kurum tarafından da doldurulması gerekmektedir.)

• Ön Kayıt sırasında en son aşamada belirtilen Başvuru Formu eki ve diğer evrakları tamamlamanız gerekmektedir.

Kayıt için gerekli belgeler kesin kayıt tarihinden önce tamamlanmalıdır. Ön kayıt yaptırdığınız ekranda “Doküman” sekmesinin üzerine tıklayarak kesin kayıt öncesi tamamlamanız gereken tüm belgelerin örneklerini bulabilirsiniz.

Anneye Destek Uygulamasında Kesin Kayıtta İstenen Belgeler Nelerdir?

• İmzalı Başvuru Formunuz (Ön kayıt işlemini tamamladığınızda oluşacak formun çıktısını alıp imzalamanız gerekmektedir.),

• Okul Öncesi Eğitim ve/veya Bakım Kurumu Çocuk Kayıt Bilgi Formu ve Taahhütnamesi,

• Banka Muvafakatname Formu (Türkiye Halk Bankası nezdinde açılan hesaplara ilişkin imzalı),

• Çalışma belgesi,

• Sizin ve çocuğunuzun kimlik belgelerinin fotokopisi,

• Çocuğunuzun vesikalık fotoğrafı,

talep edilecektir.

Kesin kayıtta, başvuru yaptığınız Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı kayıt ofislerinde, son aşamada da Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi Mali Desteğine İlişkin Sözleşme ve Taahhütname’sini imzaladıktan sonra, faydalanıcı anne olarak Projede yer almaya ve yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Anneye Destek Uygulamasında Faydalanıcı Annelerin Aylık Yükümlülükleri Nelerdir?

Kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra aylık olarak mali destekten yararlanabilmeniz için;

• Çocuğunuz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine sizin çalıştığınız süreye paralel ve düzenli olarak devam etmelidir. Denetim amacıyla, önceden haber vermeksizin çocuğunuzun devam ettiği ve sistemde kayıtlı olduğu kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine ziyaretler gerçekleştirilecektir. Çocuğunuzun hasta olması veya başka nedenlerle devam edememesi durumunda lütfen Proje Ofisleri ile hemen irtibata geçiniz.

• Takvim ayları itibarıyla bir işverenin yanında aylık 30 gün çalışmanız bulunmalıdır (Rapor durumları hariç, işvereniniz sizin adınıza SGK’ya 30 gün çalıştığınızı bildirmelidir.).

• 30 gün ve üzeri raporlu olmanız durumunda lütfen durumu hemen yerel ofise bildiriniz. Bildirim süresi, rapor tarihinden itibaren en geç 7 gündür.

• Çocuğunuzu gönderdiğiniz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinin ücretini Proje için Halk Bankasında açtırdığınız TL hesabından düzenli olarak ödemelisiniz. Ödemeniz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinin hesabına, çocuğunuzu gönderdiğiniz ayı takip eden ayda, banka havalesi/EFT yoluyla yapılmalıdır. Proje ofisine bildirdiğiniz hesaplar dışındaki diğer banka hesaplarınızdan veya bankamatik aracılığıyla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

Anneye Destek Uygulamasında Bilmeniz gereken cevaplar

Yedek Listede Yer Alan Anneler Mali Destekten Yararlanabilecek mi?

Asıl listeden çıkan anne olması durumunda, yedek listede yer alan anneler kayıt sırasına göre mali destekten yararlanabileceklerdir.

Yedek listede yer alanlara, yedek listede bulundukları süre için Projeden herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Düzenli olarak, asıl listeden çıkanların yerine ilgili illerin yedek listesinde bulunanlar, yedek sıralamasına göre işleme alınarak mali destekten yararlanmaları sağlanacaktır.

Anneye Destek Uygulamasında Aylık Denetimler Nasıl Yapılacaktır?

Kesin kayıt aşamasında Proje yararlanıcısı olarak sizden alınan taahhütnameye istinaden, Proje Yerel Destek Ekibi tarafından, çocuğunuzu gönderdiğiniz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine önceden haber verilmeksizin ziyaretler yapılacaktır.

Gerçekleşecek olan ziyaretlerde çocuğun üç (3) kez mazeretsiz olarak kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine devam etmediğinin veya herhangi bir usulsüzlüğün tespiti halinde, bir kez bile ziyaret yapılmış olsa dahi, desteğin iptali söz konusu olacaktır.

Çocuğunuzun kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine devam etmediği durumları (Yıllık izinli olmanız, çocuğunuzun hasta olması vb. nedenler) Proje Ofisine bildirmeniz gerekmektedir.

Ziyaret olumsuz gerçekleştikten sonra sunulan mazeretler dikkate alınmayacaktır.

Adres değişikliği yapmanız veya taşınmanız durumunda ofise hemen bilgi vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde durumunuz netleşene kadar ödemeleriniz askıya alınacaktır.

Anneye Destek Uygulamasında Mali Destekten Yararlanma Durumu Hangi Hallerde Sona Erer?

• Kurumsal çocuk bakımı mali desteği, tek bir çocuk için ve en fazla 24 ay boyunca verilebilecektir. Ancak, çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay mali destek almış olmasadahi mali destek sona erecektir.

• Mali destek ödemesi alınması şartlarının mücbir sebepler haricinde üç kez ihlal edilmesi durumunda annenin faydalanıcı statüsü sona erecektir.

• Her hâlükârda, Proje tamamlanma tarihi olan 31 Mart 2022’den sonra, anneler tarafından yükümlülükler geriye doğru yerine getirilse dahi, daha önceki aylar için ödeme alınamayacaktır.

• Lütfen Projeyi etkileyebilecek değişiklikleri (işten ayrılma, taşınma, boşanma vb.) ve 30 gün ve üzeri raporları, en geç 7 gün içerisinde Proje Ofisine bildiriniz.

• Projeyi etkileyebilecek değişikliklerin zamanında bildirilmemesi durumunda, yapılan ödemeler geri alınmak zorunda kalınacaktır. İletişim bilgilerinin değiştirilmesi ve değiştirilen bilgilerin Yerel Ofise bildirilmemesi halinde, Proje Ofisinde kayıtlı telefon numarasına yapılan bildirimler geçerli sayılacaktır.

• Kurum tarafından yapılan denetimler, ziyaretler veya şikayetler sonrası, mali destekten yararlanmak için gerekli olan şartlara ilişkin herhangi bir usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesi durumunda, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu’na göre işlem yapılacaktır. Ayrıca Proje kapsamında sağlanan mali destek kesilecek, Projeye bir daha başvuru yapılamayacak ve yararlanıcıya o güne kadar Proje kapsamında yapılmış olan tüm ödemeler geri alınacaktır.

Anneye Destek Uygulamasında İşten Ayrılırsam Mali Destekten Yararlanmaya Devam Edebilir miyim?

İşten çıkarılma durumunda iş aramanız ve çocuğunuzun kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinde devam etmesi durumunda en fazla üç (3) ay Projeden faydalanabilirsiniz.

Anneye Destek Uygulamasında Yaz Tatilinde Mali Destek Ödemesi Almaya Devam Edebilir miyim?

Yaz aylarında da mali destek almaya devam etmeniz için çocuğunuzu kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine göndermeniz gerekmektedir.

Yaz aylarına ilişkin çocuğunuzun durumunu Proje Ofislerine yazılı olarak bildirmelisiniz. Çocuğunuzu yaz okuluna göndermeniz ve bunu belge ile kanıtlamanız durumunda, ödeme almaya devam edebilirsiniz.

Çocuğunuzun yaz sürecinde kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine devam etmemesi halinde ise Projeden çıkarılmayacaksınız. Ancak, bu dönemler için size mali destek ödemesi verilmeyecektir. Yaz sonunda çocuğunuz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gitmeye başladığında yeniden mali destekten faydalanmaya başlayacaksınız

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