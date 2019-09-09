Annelere En Düşük Ödeme 6367 TL! Banka Hesabına Yatırılıyor!

Yasalar ve sosyal güvenlik mevzuatı birçok alanda annelere pozitif ayrımcılık sağlıyor. Bu da daha çok kadının üretime ve istihdama katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Yasaya göre, kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık (112 gün) izin hakkı var. Çoğul gebelikte (ikiz gibi hallerde) bu süreye 2 hafta daha ekleniyor.

GÜNDE 1.5 SAAT SÜT İZNİ

Hamilelik süresince periyodik kontrollerde işveren ücretli izin vermek durumunda. Annelere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Memur annelerde bu süre, ilk 6 ayda 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1.5 saattir.

YARIM GÜN ÇALIŞ BEBEĞİNE BAK

Çalışan anneler, doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışabiliyor. Anneler, yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay (60 gün), ikinci çocuk için 4 ay (120 gün), 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay (180 gün) yarım gün çalışarak, çalışmadığı mesainin ücretini devletten alabiliyor. Çocuk engelli doğarsa süre 360 güne çıkıyor.

ASGARİ ÜCRETLİYE AYDA 2289 TL

Yarım çalışma ödeneği için doğum izni bittikten sonra 30 gün içinde İşkur’a başvuru yapılacak. İşsizlik Fonu’ndan da brüt asgari ücretin yarısı tutarında ödeme yapılıyor. Gerisini patron ödüyor. 2019 yılı için İşsizlik Fonu’ndan ödenen tutar aylık 1279 lira. Yarı zamanlı çalışma döneminde yarım maaş hakkından yararlanabilmek için işçi adına son 3 yılda en az 600 gün prim bildirilmesi gerekiyor. Bu ödemeyi alan asgari ücretli bir annenin eline 2289 lira geçer.

PARASIZ İZİNLER

Doğum yapan memur anne, talep ederse 16 haftalık analık (doğum) izninin veya 6 aya kadar olan yarım gün çalışma döneminin bitiminden itibaren 24 aya kadar ücretsiz izin kullanabilir. SSK’lı anneler ise 16 haftalık analık izni süresinin bitiminden itibaren 6 aya kadar ücretsiz izin kullanabilir.

OKULA BAŞLAYANA KADAR

MEMUR BEKLİYOR

2016’da yapılan düzenlemeyle çalışan anne babalara, çocuk okula başlayıncaya kadar yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı. Bu kapsamda, işçi ve memurlara doğum sonrası 2 ay ile 6 ay arasında değişen yarım gün çalışma hakkını kullandıktan sonra, çocukları ilköğretime başlayıncaya kadar yarı zamanlı çalışma olanağı sağlandı. Yasa, SSK’lı anne için yürürlüğe girerken, memur anneler konuyla ilgili yönetmeliğin bir an önce çıkmasını bekliyor.

EŞ DURUMU

Kısmi süreli çalışmak için işçinin bir ay önceden işverene yazılı talepte bulunması gerekir. Talep yazısında kısmi süreli çalışmaya hangi tarihte başlanacağı, hangi günlerde veya hangi saatler arasında çalışılacağı belirtilmeli. İşçi, yazıya, eşinin çalıştığına dair belgeyi de eklemeli. Ebeveynden birinin çalışmaması halinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma hakkından yararlanamaz. Ancak, çalışmayan eşin sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalığı bulunması halinde, çalışan eş kısmi çalışma hakkını kullanabilir.

3 ÇOCUK 6 YIL BORÇLANMA

İşçi, memur, esnaf statüsündeki kadınlar, doğumdan sonra boşta geçen sürelerinin 2 yıla kadar olan kısmı için borçlanma yapabiliyor. Borçlanma hakkı, 3 çocuğa kadar kullanılabiliyor. Üç çocuğu bulunan anne, toplam 6 yıla kadar borçlanabilir. Doğum borçlanması hakkından yararlanabilmek için doğumdan önce işçi, memur veya esnaf statüsünde sigortalı olmak gerekiyor.

TEK SEFERLİK EMZİRME ÖDENEĞİ

Doğum yapan kadınlara 178 lira ‘emzirme ödeneği (süt parası)’ ödeniyor. Bu para çalışan, çalışmayan her anne için veriliyor. Anne sigortalı değilse para sigortalı babaya veriliyor. Başvuru SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılıyor. Bağkurlu anneler de süt parası alabiliyor. Bir kereliğine ödeniyor.

YENİDOĞAN PARASI

Doğum yapan tüm annelere çocuk parası veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı İl Müdürlükleri’ne, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla ‘aile.gov. tr’den de başvuru imkanı var.

EN DÜŞÜK 6367 TL

Anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme doğum (rapor) parası. Maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. En düşük ödeme 6367 lira. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını, doğum izniniz biter bitmez ‘turkiye.gov. tr’den kontrol edin.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(Posta)