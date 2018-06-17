Annelere 5 Bin 50 TL Devlet Desteği

Doğum yapan kadınlara devlet desteği.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2017 yılının sonlarına kadar dünyaya gelen toplamda 3 milyon 77 bin 206 çocuk için doğum yardımı yaptı.

Bu kapsamda 2 milyon 849 bin 369 anneye toplam 1 milyar 269 milyon 822 bin 149 lira devlet desteği ödemesi yapıldı. 2018 yılı mayıs ayı sonuna kadar 480 bin 575 çocuk için toplam 203 milyon 57 bin 938 lira devlet yardımı yapıldı. "Yeni doğanbebeklerin ilk altını devletten" sloganıyla hayata geçirilen uygulamada, bakanlık yurtiçi ve yurtdışında dünyaya gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi bebekler için bu destek ödemelerini yapıyor.

5 BİN 50 TL DESTEK

Doğum yardımı için başvuru yapan annelerin, birinci bebeği için 300, ikinci için 400, üç ve sonrakiler için de 600 lira ödeme yapılıyor. Bu ödemelerden faydalanmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bunun yanı sıra ikinci ödeme ise doğum yapan kadına süt ve emzirme parası olarak ödeniyor.

Doğum parasını almak için kadının çalışıyor olması yeterli olmaktadır. Her yıl süt parası yeniden belirleniyor. Bu yıl süt parasının tutarı 133 lira seviyesinden 149 liraya kadar çıktı.

Çalışan anneler, doğum izninde çalışmadıkları dönemin parasını işgöremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Bu ödeme de en az 4 bin 424 liradan 5 bin 50 liraya çıktı. İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli bir anne; 300 lira çocuk parası, 149 lira süt parası ve 5 bin 50 lira da işgörmezlik ödeneği olmak üzere toplamda 5 bin 500 lira tutarında ödemeden yararlanıyor.

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