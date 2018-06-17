Annelere 5 Bin 50 TL Devlet Desteği

Doğum yapan kadınlara devlet desteği.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2017 yılının sonlarına kadar dünyaya gelen toplamda 3 milyon 77 bin 206 çocuk için doğum yardımı yaptı.
Bu kapsamda 2 milyon 849 bin 369 anneye toplam 1 milyar 269 milyon 822 bin 149 lira devlet desteği ödemesi yapıldı. 2018 yılı mayıs ayı sonuna kadar 480 bin 575 çocuk için toplam 203 milyon 57 bin 938 lira devlet yardımı yapıldı. "Yeni doğanbebeklerin ilk altını devletten" sloganıyla hayata geçirilen uygulamada, bakanlık yurtiçi ve yurtdışında dünyaya gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi bebekler için bu destek ödemelerini yapıyor.
5 BİN 50 TL DESTEK
Doğum yardımı için başvuru yapan annelerin, birinci bebeği için 300, ikinci için 400, üç ve sonrakiler için de 600 lira ödeme yapılıyor. Bu ödemelerden faydalanmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir.
Bunun yanı sıra ikinci ödeme ise doğum yapan kadına süt ve emzirme parası olarak ödeniyor.
Doğum parasını almak için kadının çalışıyor olması yeterli olmaktadır. Her yıl süt parası yeniden belirleniyor. Bu yıl süt parasının tutarı 133 lira seviyesinden 149 liraya kadar çıktı.
Çalışan anneler, doğum izninde çalışmadıkları dönemin parasını işgöremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Bu ödeme de en az 4 bin 424 liradan 5 bin 50 liraya çıktı. İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli bir anne; 300 lira çocuk parası, 149 lira süt parası ve 5 bin 50 lira da işgörmezlik ödeneği olmak üzere toplamda 5 bin 500 lira tutarında ödemeden yararlanıyor.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Neden sadece çalışan anneler için ?? Asıl çalışmayan annel3rin daha fazla ihtiyacı var bu desteğe çalışan anne zaten ihtiyacını karşılıyor çalışarak by ne saçma adaletsiz bir devlet düzeni bu nasıl bir kapitalist düzen
calismayan anne nin bebegi bebek degil mi. nedir bu kadinlari evden uzaklastirma gayreti anlamadim gitti.
Çalışan zaten kazanıyor çalışmayana verin destek kardeşim adaletinize. .....
Çalışmayan anne evde bebeğiyle vakit geçirsin çalışan anne biberon süt taşımak zorunda kalsın sizce adaletsizlik neresinde
Bu para zaten anne doğum zaman-ı ve sonrasında çalışmadığı için veriliyo biraz kafanızı kullanıp mantıklı düşünün zaten hiç bi anne ihtiyacı olmadığı halde bebeğini bırakıpta çalışmaz.
Bu para zaten anne doğum zamanı ve sonrasında çalışamadığı için veriliyor aklinizi kullanıp biraz mantıklı düşünün zaten hiç bi anne bebeğini bırakıpta çalışmaz mecbur olmasa. Herkese oturduğu yerden konuşmak çok kolay geliyo.
Calismayan anneler niye calismiyor onlarda calissin calisan annelerden neyi eksik oturdugunuz yerden konusmayin sizde calisin sizde alin
Bu devlet sizin gibi yoldan çıkışlara ne yapsa yine yaranmiyor herkes devletten koparıp yeme derdinde devletin kasasına yardımda bulunalim diyen yok belki bir garibanın kursağına girer diyedusunen yok bir mideniz var dünyayı yutsanız doymayacaksınız sizlerin gözlerini toprak doyursun aç çakallar