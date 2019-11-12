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Annelere 3 Yıl Boyunca 1300 TL Verilecek! Başvurular Yarın Başlıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) harekete geçti. Binlerce kişiye iyi haber geldi. Avrupa Birliği destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı 3 bin 700 anneye bakıcıya aktarılmak üzere her ay yaklaşık 1300 lira, çocuk bakımı kursunu tamamlayan 6 bin kadına ise tek seferlik yaklaşık 1300 lira civarında destek sağlanacak. Kimler yararlanacak? Bakıcı parasını almak için ne yapmak gerekiyor? Bakıcı parası için başvurular ne zaman başlıyor?

Annelere 3 Yıl Boyunca 1300 TL Verilecek! Başvurular Yarın Başlıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) harekete geçti. Binlerce kişiye iyi haber geldi. Avrupa Birliği destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı 3 bin 700 anneye bakıcıya aktarılmak üzere her ay yaklaşık 1300 lira, çocuk bakımı kursunu tamamlayan 6 bin kadına ise tek seferlik yaklaşık 1300 lira civarında destek sağlanacak. Kimler yararlanacak? Bakıcı parasını almak için ne yapmak gerekiyor? Bakıcı parası için başvurular ne zaman başlıyor?

12 Kasım 2019 Salı 15:03
Annelere 3 Yıl Boyunca 1300 TL Verilecek! Başvurular Yarın Başlıyor!

Sosyal  Güvenlik Kurumunca Avrupa Birliği destekli "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki  Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçirilecek.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,dün yatığı   açıklamada, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla  Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ni hayata geçireceklerini  belirtti.  Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulanacak projeyle hem sigortalı  çalışan annelere hem de belge sahibi olan çocuk bakıcısı kadınlara mali destek  vereceklerini vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Projemize, Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuğuyla birlikte ikamet  eden, sigortalı işçi statüsünde tam zamanlı çalışan, 0-24 aylık çocuğu olan ve  0-36 ay çocuk bakımını kapsayan eğitim aldığını diplomayla veya İŞKUR, Mesleki  Yeterlilik Kurumu ya da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika ile  ispatlayan bakıcı istihdam eden anneler başvurabilecek. Çalışan anne desteği  kapsamında aylık yaklaşık 1300 lira (200 avro), engelli çocuğu olan annelere ise  aylık 1625 lira (250 avro) civarında mali destek sağlanacak. Bu destek anneler  üzerinden belgeli bakıcılara aktarılacak. Proje desteği 3 yıl devam edecek."

Bakan Selçuk, proje kapsamında ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir'de  ikamet eden ve MEB onaylı 0-36 ay çocuk bakımı kursunu tamamlayan 6 bin kadına  tek seferlik yaklaşık 1300 lira (200 avro) civarında mali destek sağlanacağını da  belirterek, projede faydalanıcılara sağlanacak mali yardımın toplamda 160 milyon  lirayı bulacağına dikkati çekti. 

"Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır" 

  

"3 bin 700 çocuk bakılarına sağlayacağımız destekle sigortalı ve  eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik etmeyi amaçlıyoruz." diyen Selçuk, başvuru  süreciyle ilgili şunları kaydetti: "Sloganı 'Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır' olan  projemize başvurular internet üzerinden (www.sgkegitimlibakici.org) e-devlet  şifresi ile yapılabilecek. Ön kayıtlar 13 Kasım Çarşamba saat 14.00'te alınmaya  başlanacak, kesin kayıtlar ise 26 Kasım Salı alınacak."

10 bin 250 kadına, her ay 650 lira

Çalışan anneye daha önce de kreş yardımı projesi hayata geçirilmişti. Projeye göre, SSK’lı olarak çalışan annelere 650 TL kreş desteği veriliyor. Başvurular 15 Ekim'de başlamıştı. Kadın istihdamını artırmak ve çalışan kadınları desteklemek için ‘Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ hayata geçirildi. Proje ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB), 0-60 aylık (5 yaşa kadar) çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen, sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına, her ay 650 lira civarında destek sağlayacak. 24 aylık toplam ödeme 15 bin 600 liraya ulaşıyor. 

Anne için aylık kazanç sınırı ne?

Annenin kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK’ya bildirilen kazancının aylık ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katını aşmaması gerekiyor. (2019 yılı için 5.116 TL.)

Tek seferlik kırtasiye desteğinden kimler faydalanabilecek?

Mali destekten yararlanmaya hak kazanan ilk 13 bin anneye tek seferlik 650 lira (100 Euro) kırtasiye desteği sağlanacak.

Çocuklar için yaş sınırı kaç?

0-60 aylık çocuğu olan anneler faydalanabilecek.

Anne için yaş sınırı var mı?

Hayır, yok.

650 lira kreş desteği hangi illerde geçerli?

İstanbul: 3.250

Ankara: 1.500

İzmir: 1.500

Antalya: 1.500

Bursa: 1.250

Malatya: 750

Elazığ: 500

Doğum izni alan çalışan anne faydalanabilecek mi?

Hayır, faydalanamayacak.

Sigortalı olmak şart mı?

Evet. Annelerin en geç kesin kayıt tarihinden bir gün önce bir işverenin yanında 4/A sigortalısı olarak tam zamanlı çalışmaya başlamış olması gerekiyor.

İşten ayrılanlara destek sürecek mi?

İşten çıkarılma durumunda iş arayan ve çocuğu kreş, anaokulu veya gündüz bakımevinde devam edenler, en fazla üç ay projeden faydalanabilir.

Süt izni kullanan çalışan anne faydalanabilecek mi?

Evet faydalanabilecek.

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Kaç kişiye ödeme yapılacak?

10 bin 250 anne gerekli şartları taşıması halinde destekten faydalanacak.

Çalışan anneye destek ne zamana kadar devam edecek?

Yazın destek sürecek mi?

Yaz aylarında da mali desteğin sürmesi için çocuğun kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderilmesi gerekiyor. Çocuğunu yaz okuluna gönderenler ise bunu belgeyle kanıtlamak durumunda.

Destek ne zaman sona erer?

24 ay sonra. Ancak çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay mali destek almış olmasa dahi mali destek sona erer. Şartlar mücbir sebepler haricinde üç kez ihlal edilirse anne hakkını kaybeder.

Çalışan anneye kreş desteği nasıl yapılır? 

Projeye ön kayıt için www.sgkkurumsalcocukbakimi.org internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresiyle başvuru yapılabiliyor.

*Birden fazla çocuk için destek alınamıyor.

*Çalışan annenin çocuğu ile aynı evde yaşaması şart.

Annelere kreş desteği başvuru şartlar

Çocuğunuz kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine sizin çalıştığınız süreye paralel ve düzenli olarak devam etmelidir. Denetim amacıyla, önceden haber vermeksizin çocuğunuzun devam ettiği ve sistemde kayıtlı olduğu kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine ziyaretler gerçekleştirilecektir. Çocuğunuzun hasta olması veya başka nedenlerle devam edememesi durumunda lütfen Proje Ofisleri ile hemen irtibata geçiniz.

Takvim ayları itibarıyla; bir işverenin yanında aylık 30 gün çalışmanız bulunmalıdır (Rapor durumları hariç, işvereniniz sizin adınıza SGK'ya 30 gün çalıştığınızı bildirmelidir.).

30 gün ve üzeri raporlu olmanız durumunda lütfen durumu hemen yerel ofise bildiriniz. Bildirim süresi, rapor tarihinden itibaren en geç 7 gündür.

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annelere yıl boyunca 1300 tl verilecek başvurular yarın başlıyor
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