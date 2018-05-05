Annelere 1015 TL Kreş Yardımı 2018

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, annelere kreş yardımı ücretinde önemli değişiklik yapıldığı belirtildi.

Bugün yayımlanan ve yürürlüğe giren kararda kadınların istihdamına destek için kreş desteği arttı. Kreşe gönderilen çocuk başına annelere ödenecek tutar 304 TL yerine 1015 TL oldu.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, geçtiğimiz ay kreş yardımı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Kadınlarımızın sanayi kuruluşlarında işgücüne katılımının sağlanması için bazı teşvikler getirdik. Çocuklarının kreşlerde kalması için ayda 400 TL yardım yapılacak. 2017 yılında 1 milyon 57 bin 249 kişiye istihdam sağladık. 2018 yılına daha geniş kapsamla girmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz yıl teşvikler ilgi gördü. Bu yıl istihdam rakamları daha yukarı çıkacak. Kadınlarımızın sanayi kuruluşlarında işgücüne katılımının sağlanması için bazı teşvikler getirdik ve çocuklarının kreşlerde kalması için ayda 400 TL yardım yapılacak. Bu yıl kadın, gençlerimiz, madde bağımlıları ve engellilere daha çok ağırlık vereceğiz.”

Kreş desteği için başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yapılmaktadır.

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