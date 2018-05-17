Annelere 1015 TL Kreş Desteği-İşte Şartlar ve Başvuru

Seçim öncesi hükümetin art arda müjdeleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve borç yapılandırmaları açıklamasından annelere verilen kreş desteği de artmıştı.

27 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda annelere verilen kreş desteği, 304 TL seviyesinden 1015 TL seviyesine kadar çıkarılmıştı. Yapılan bu düzenleme ile birlikte artık anneler ‘çocuğumu nereye bırakacağım’ endişesi taşımayacak. Ancak çoğu anne bu düzenlemeden habersiz. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak yazdığımız bu haberimizde kreş desteği başvurularının detaylaırnı aktarmaya çalıştık.

Daha önce 304 TL seviyesinde olan bu destek, Resmi Gazzete'de yayımlanan karar sonrası 1015 TL'ye çıkarılmış ve vergi dışı bırakılmıştı.Kadın çalışanlara yönelik kreş desteği, ek bir destek. Ancak ek bir ödeme değildir.

Düzenleme kapsamında işveren tarafından kreş ve gündüz bakımevi için çalışanın ücretine ek olarak verilecek bu ödeme, gelir vergisinin dışında bırakılıyor..

KREŞİN ÖZEL OLMASI ŞART

Çalışan kadınlara verilen bu destekten yararlanılması için çalışanın çocuğunu gönderdiği kreş ve gündüz bakımevinin özel sektörde olması gerekmektedir. Ancak çocuklarını kamuya ve kamu tüzel kişiliğine ait kreş ve gündüz bakımevlerine gönderen kadınlar için vergi istisnası uygulanmayacak.

BAŞVURU

Çalışan kadınlara kreş desteğinden faydalanmak için anneler, başvurularını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının merkezlerine yapması gerekmektedir. Kreş desteğinden yararlanmak için iş hayatında bulunan çalışan anne olmak gerekiyor.

DÜŞÜK MAAŞLA ÇALIŞAN ANNELERE ÖNCELİK

Başvuruların değerlendirilmesinde annenin maaş miktarı da dikkate alınır. Düşük ücretle çalışan annelere kreş desteği için öncelik veriliyor.

ÇOCUK SAYISI SINIRI YOK

Çalışan annelerin bu destek faydalanması için çocuk sayısında hehrangi bir sınır bulunmuyor.

Bu anlamda, kadın çalışan her bir çocuk için aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yüzde 50’sini (1015 lira) aşmamak üzere istisnadan faydalanabilecek.

Dolayısıyla, kadın çalışanın kaç çocuğu olursa olsun, gerekli koşullar oluşmuş ise her bir çocuk için vergi istisnası alabiliyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA