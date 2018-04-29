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Anlaşma İmzalandı: En Az 2405 TL Maaşla 2 Bin Personel Alımı Yapılacak

Türk Eczacılar Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında, istihdam seferberliği kapsamında bir protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile Bu yılın Eylül ayına kadar 2 bin yardımcı eczacı alımı yapılacağı belirtildi.

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Anlaşma İmzalandı: En Az 2405 TL Maaşla 2 Bin Personel Alımı Yapılacak

Türk Eczacılar Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında, istihdam seferberliği kapsamında bir protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile Bu yılın Eylül ayına kadar 2 bin yardımcı eczacı alımı yapılacağı belirtildi.

29 Nisan 2018 Pazar 09:27
Anlaşma İmzalandı: En Az 2405 TL Maaşla 2 Bin Personel Alımı Yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği arasında bir protokol imzalandı ve 2 bin kişşiye iş kapısı aralandı.

Hükümetin başlattığı istihdam seferberliği kapsamında sağlık kuruluşlarına da personel alımı yapılacak. Bakanlık ile TEB arasında geçtiğimiz hafta imzalanan protokol ile Eylül 2018 dönemine kadar 2 bin yardımcı eczacı alımı yapılacak.

ASGARİ ÜCRETİN 1,5 KATI

Kanunla belirtilen düzenlemeye ile alınacak yardımcı eczacılara asgari ücretin 1.5 katı kadar maaş verilmesi öngörülüyor. TEB Başkanı Erdoğan Çolak, konu ile ilgili SABAH Gazetesine özel açıklamalarda bulundu.

HİZMET KALİTESİ ARTACAK

Yardımcı eczacıların alacağı maaşın kanunla belirlendiğini belirterek açıklamasında başlayan TEB Başkanı Çolak, düzenlemenin mesleki gelişime katkı sağlayacağını, istihdamı teşvik edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Uygulama eczacılık kalitesini artırır, halk sağlığını korur, vatandaşın daha iyi hizmet alması konusunda yardımcı olur"

BU ÜCRET MİNİMUM ÜCRET OLACAK

Yardımcı eczacılara teklif edilebilecek minimum ücret, asgari ücretin bir buçuk katı olan 2.405 TL'ye tekabül ediyor. Yardımcı eczacılar bu veya bunun üstü bir rakamla çalıştırılacak.

YARDIMCI ECZACILIK NEDİR? NE İŞ YAPAR?

Yardımcı eczacı "2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültesinde okumaya hak kazanmış olup mezun olduktan sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak için en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde çalışan eczacı" şeklinde tanımlanır.

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Son Güncelleme: 29.04.2018 11:01
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