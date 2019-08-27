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Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 13 zam

Ankara'da 2019-2020 yeni eğitim ve öğrenim yılında servis ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı.

Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 13 zam

Ankara'da 2019-2020 yeni eğitim ve öğrenim yılında servis ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı.

27 Ağustos 2019 Salı 11:19
Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 13 zam

Ankara'da 2019-2020 yeni eğitim ve öğrenim yılında servis ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı.

Türkiye genelinde binlerce okul servis aracı 9 Eylül'de yeniden yollara çıkacak. Buna göre bazı illerde yeni fiyat tarifeleri belirlenmeye başlandı.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, okul servis ücretlerine yüzde 13 zam yapıldığını açıkladı.

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