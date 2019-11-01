Anadolu Hayat Emeklilik’in Aktif Büyüklüğü 25 Milyar TL’ye Yaklaştı

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, 2019 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede “Yılın ilk dokuz aylık döneminde, otomatik katılım dahil bireysel emeklilik ve hayat sigortaları fonları büyümeye devam etti. Eylül ayı sonunda bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısı 12,7 milyon kişiye, fon büyüklüğü 115,5 milyar TL’ye ulaştı. Hayat sigortalarında biriken fonlar ise Ağustos ayı sonunda 8,3 milyar TL’ye yükseldi. Sektör olarak tasarruf bilincini artırmak suretiyle uzun vadeli fonlar yaratarak ülke ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Hayat Emeklilik, Eylül 2019 tarihli sektör verilerine göre katılımcı sayısı itibarıyla bireysel emeklilik sistemindeki lider konumunu sürdürdü. Fon büyüklüğünde ise sektör ortalamasının üzerinde bir performans göstererek pazar payını %18,1’e yükseltti. Geçen yılın aynı dönemine göre hayat sigortası prim üretimini %41 artırarak bu alanda sektör ikinciliğine yükselen Anadolu Hayat Emeklilik, 1,9 milyar TL’yi aşan sigortalı varlıkları ile de sektördeki lider pozisyonunu korudu.

Eylül ayı itibariyle 25 milyar TL’ye yaklaşan aktif büyüklüğü ile sektörünün lideri konumunda olan Anadolu Hayat Emeklilik, yılın ilk dokuz aylık döneminde 236,6 milyon TL net kâr elde etti. Şirketin özkaynakları 1,1 milyar TL’ye ulaştı.

Genel Müdür Yılmaz Ertürk, “Anadolu Hayat Emeklilik olarak ülkemiz tasarruflarının artışına katkı sağlayacak ürünler geliştirmeye, bu ürünleri kullanıcı dostu teknolojilerle sunmaya ve bireysel emeklilik sistemine dahil olanların yatırımlarını daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olacak çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bunun en son örneği Fonmatik Robo oldu. Bireysel emeklilik sistemine dahil olanların %90’ından fazlası, finansal piyasaları takip etmenin zorlukları ve zamansızlık gibi nedenlerle sisteme girdikten sonra tercih ettikleri varlıkların dağılımında değişikliğe gitmiyor. Öte taraftan finansal piyasalar oldukça dinamik. Muhtelif nedenlerle risk algısı ve iştahı sürekli olarak değişiyor, finansal varlıkların getirileri bu durumdan etkileniyor. Bu nedenle yatırıma konu olan varlıkların da dinamik bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Mobil ve İnternet Şubelerimiz üzerinden sunduğumuz Fonmatik Robo hizmeti, yatırımcının risk iştahını ölçtükten sonra varlıklarını, değişen piyasa koşullarını dikkate alarak yönetiyor. Ülkemizde ilk ve tek olan bu uygulamayı ücretsiz olarak sunuyoruz” dedi.

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