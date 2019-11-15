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Altında kredi kartına taksit sayısı resmen değişti!

Basılı ve külçe halinde olmayan, perakende işletmelerce yapılan kuyum satışlarında taksit sayısını 4’ten 8’e çıkaran yönetmelik yayınlandı.

Altında kredi kartına taksit sayısı resmen değişti!

Basılı ve külçe halinde olmayan, perakende işletmelerce yapılan kuyum satışlarında taksit sayısını 4’ten 8’e çıkaran yönetmelik yayınlandı.

15 Kasım 2019 Cuma 09:42
Altında kredi kartına taksit sayısı resmen değişti!

Ticaret Bakanlığı'nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlarda değişiklik yapıldı.

Buna göre, perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında daha önce 4 ay olan taksitlendirme süresi 8 ayı geçemeyecek.

BDDK de geçen ay kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksit sayısını 8'e yükseltmişti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKülçe AltınEkonomiTaksitAltınBankacılık Düzenleme Ve Denetleme KurumuTicaret Bakanlığı
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