Altın zengini ülkeler açıklandı! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada?

Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan raporda Türkiye zirveye bir adım daha yaklaştı. Dünya Altın Konseyi(World Gold Council) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin altın rezervleri 2019 yılı 2.çeyrekte 314,1 ton olarak açıklandı. Bir önceki dönem 293,6 ton seviyesindeydi.Türkiye böylece İngiltere'yi bile geride bırakmış oldu. Peki Türkiye bu yıl altın zengini ülkeler arasında kaçıncı sıraya yükseldi? WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde sıralandı:
40- ENDONEZYA: 78,8 TON
39- KUVEYT: 79,0 TON
38- IRAK: 96,3 TON
37-BIS: 102,0 TON
36-ROMANYA: 103,7 TON
35-GÜNEY KORE: 104,4 TON
34-YUNANİSTAN: 113,2 TON
33-LİBYA: 116,6 TON
32-MEKSİKA: 120,1 TON
31- GÜNEY AFRİKA: 125,3 TON
30-İSVEÇ: 125,7 TON
29-SİNGAPUR: 127,4 TON
28-TAYLAND: 154,0 TON
27-VENEZUELA: 161,2 TON
26-CEZAYİR:173,6 TON
25-FİLİPİNLER: 197,9 TON
24-BELÇİKA: 227,4 TON
23-POLONYA: 228,2 TON
22-AVUSTURYA: 280,0 TON
21-İSPANYA: 281,6 TON
20-LÜBNAN: 286,8 TON
19-İNGİLTERE: 310,3 TON
18-TÜRKİYE: 314,1 TON
17-SUUDİ ARABİSTAN: 323,1 TON
16-ÖZBEKİSTAN: 351,5 TON
15-KAZAKİSTAN: 375,2 TON
14-PORTEKİZ: 382,5 TON
13-TAYVAN: 423,6 TON
12-ECB: 504,8 TON
11- HOLLANDA: 612,5 TON
10-HİNDİSTAN: 618,2 TON
9- JAPONYA: 765,2 TON
8-İSVİÇRE: 1.040,0 TON
7-ÇİN: 1.926,5 TON
6- RUSYA: 2.207,0 TON
5-FRANSA: 2.436,1 TON
4- İTALYA: 2.451,8 TON
3-IMF: 2.814,0 TON
2-ALMANYA: 3.366,8 TON
1-ABD: 8.133,5 TON
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