Altın zengini ülkeler açıklandı! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada?

Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan raporda Türkiye zirveye bir adım daha yaklaştı. Dünya Altın Konseyi(World Gold Council) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin altın rezervleri 2019 yılı 2.çeyrekte 314,1 ton olarak açıklandı. Bir önceki dönem 293,6 ton seviyesindeydi.Türkiye böylece İngiltere'yi bile geride bırakmış oldu. Peki Türkiye bu yıl altın zengini ülkeler arasında kaçıncı sıraya yükseldi? WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde sıralandı:

40- ENDONEZYA: 78,8 TON

39- KUVEYT: 79,0 TON

38- IRAK: 96,3 TON

37-BIS: 102,0 TON

36-ROMANYA: 103,7 TON

35-GÜNEY KORE: 104,4 TON

34-YUNANİSTAN: 113,2 TON

33-LİBYA: 116,6 TON

32-MEKSİKA: 120,1 TON

31- GÜNEY AFRİKA: 125,3 TON

30-İSVEÇ: 125,7 TON

29-SİNGAPUR: 127,4 TON

28-TAYLAND: 154,0 TON

27-VENEZUELA: 161,2 TON

26-CEZAYİR:173,6 TON

25-FİLİPİNLER: 197,9 TON

24-BELÇİKA: 227,4 TON

23-POLONYA: 228,2 TON

22-AVUSTURYA: 280,0 TON

21-İSPANYA: 281,6 TON

20-LÜBNAN: 286,8 TON

19-İNGİLTERE: 310,3 TON

18-TÜRKİYE: 314,1 TON

17-SUUDİ ARABİSTAN: 323,1 TON

16-ÖZBEKİSTAN: 351,5 TON

15-KAZAKİSTAN: 375,2 TON

14-PORTEKİZ: 382,5 TON

13-TAYVAN: 423,6 TON

12-ECB: 504,8 TON

11- HOLLANDA: 612,5 TON

10-HİNDİSTAN: 618,2 TON

9- JAPONYA: 765,2 TON

8-İSVİÇRE: 1.040,0 TON

7-ÇİN: 1.926,5 TON

6- RUSYA: 2.207,0 TON

5-FRANSA: 2.436,1 TON

4- İTALYA: 2.451,8 TON

3-IMF: 2.814,0 TON

2-ALMANYA: 3.366,8 TON

1-ABD: 8.133,5 TON

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