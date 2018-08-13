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Altın fiyatlarında son durum

Pazartesi günü itibariyle başlayan yeni haftada dolarda olduğu gibi altın fiyatlarında da yükseliş devam ediyor. Gram altın 261 Türk Lirası'ndan işlem görürken çeyrek altın 418 TL'den Cumhuriyet altını ise 1673 liradan piyasada işlem görmeye başladı.

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Altın fiyatlarında son durum

Pazartesi günü itibariyle başlayan yeni haftada dolarda olduğu gibi altın fiyatlarında da yükseliş devam ediyor. Gram altın 261 Türk Lirası'ndan işlem görürken çeyrek altın 418 TL'den Cumhuriyet altını ise 1673 liradan piyasada işlem görmeye başladı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:51
Altın fiyatlarında son durum

Pazartesi günü itibariyle başlayan yeni haftada dolarda olduğu gibi altın fiyatlarında da yükseliş devam ediyor. Gram altın 261 Türk Lirası'ndan işlem görürken çeyrek altın 418 TL'den Cumhuriyet altını ise 1673 liradan piyasada işlem görmeye başladı.

Pazartesi gününün ilk dakikalarında yeni haftaya ilk işlem gününde tıpkı dolarda olduğu yükselişle başlayan altının gramı 260 Türk Lira'sından işlem görüyor ve bu seviyelerde seyreder durumda. Cuma günü dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 15,5 primle 249,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı sabah saatlerinde önceki günlerin kapanışlarına göre yüzde 4.5 değer kazancıyla 260 Türk Lira'sından işlem görüyor. Kapalıçarşı'da ise durum şu şekilde; çeyrek altın 425 TL'ye alıcı bulurken Cumhuriyet Altın'ı da 1.732 TL'den satılmaya başladı. Altının ONS fiyatı ise geçen haftaki kapanışa göre 0,2 azaldı ve 1.208,7 TL'den işlem görmeye başladı. Ekonomi Uzmanları yaptıkları açıklamalarda bugünkü ekonomik verilerin önemli olmadığını ifade ederek piyasalardaki iç dinamiklerin altın üzerinde etkili olacağını söylüyorlar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan gelen kritik müdahale hamlelerinin ardından TL üzerindeki baskının hafiflediğini söyleyen uzmanlar, altının ONS fiyatında ise 1.205 doların destek konumuna geldiğini ifade ediyorlar.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 13.08.2018 16:34
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