Altın Fiyatları ve Döviz Kurunda Son Durum-6 Temmuz 2018

Son günlerde dalgalı olarak seyreden altın ve döviz kurları, bugün de dalgalı seyrini sürdürdü.

Seçimden sonra düşüşe geçen altın fiyatları bu hafta toparlandı ve randımana bindi. Güne yükelişle başlayan altının gram fiyatı 186 TL seviyesinde dengelendi.

Önceki gün altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın döviz kurlarındaki düşüşe paralel olarak yüzde 1,6 oranında gerileme gösterirken gram altın, günü 185,7 lira seviyesinden tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 186,1 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 305 lira, Cumhuriyet altını da 1.245 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise 1.255-1.260 dolar bandındaki yatay seyrini devam ettiriyor.

AA Finans sorumlusu İslam Memiş, yaptığı açıklamada altın fiyatları ile ilgili "Dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, kademeli faiz artışını ve ticaret savaşı risklerinin yükseldiğini doğrulamış oldu." dedi.

Memiş, ticaret savaşına ilişkin haber ve açıklamalar ile ABD'nin istihdam raporunun bugün altın fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemesine neden olabileceğine dikkati çekerek, altının ons fiyatında 1.251 doların destek, 1.259 doların direnç konumuna geldiğini, altının gram fiyatında ise 180 liranın gündeme gelebileceğini söyledi.

DÖVİZ KURLARI

Döviz kurları ise haftaya yatay seyrini sürdürerek başlamıştı. 4,70 seviyesine kadar yükselen dolar, güne düşüle başladı ve 4,60 TL seviyesinde sabitlendi. Euro ise 5,39 seviyesinde seyrini sürdürüyor.

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