Altın Fiyatları , Tarihin En Yüksek Rakamlarıyla Aylık Kapanışını Gerçekleştirdi

Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarının başında yer alan gram altın, 168,5 TL ile tarihinin en yüksek aylık kapanışına imza attı. Bu seneye 158 lira seviyesinde başlayan gram altının fiyatı dolar kuru ve altının ons fiyatlarının da etkisiyle ilk üç ayda alış ağırlıklı bir seyir izleyerek rekor üstüne rekor kırdı.

Mart ayındaki hızlı yükselişiyle yatırımcılarının yüzünde gülücüklere sebep olan gram altının fiyatı, bu dönemde 173 lirayı görmüştü. Martta 168,5 lira ile tarihinin en yüksek kapanışını yapan altının gram fiyatı, yatırımcısına yüzde 4,7 oranında getiri sağladı.

Altının gram fiyatı 2018 yılı başından bu yana yatırımcılarına yüzde 6,1 oranında kazanç sağladı.

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