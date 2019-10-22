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Altın fiyatları son durum: 22 Ekim 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle yatırımcılar altına yöneldi. Dünkü kapanışta yüzd 1,01 yükselişle 280,00 liradan işlem gören gram altın, 22 Ekim'e 279,50 liradan başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar? İşte 22 Ekim canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları son durum: 22 Ekim 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle yatırımcılar altına yöneldi. Dünkü kapanışta yüzd 1,01 yükselişle 280,00 liradan işlem gören gram altın, 22 Ekim'e 279,50 liradan başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar? İşte 22 Ekim canlı altın fiyatları...

22 Ekim 2019 Salı 08:50
Altın fiyatları son durum: 22 Ekim 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.865,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,01 yükselişle 280,00 liradan işlem gördü. Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatları karışık seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

22 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

22 Ekim Salı günü gram altın 279,50 liradan alınırken, 279,55 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

22 Ekim Salı çeyrek altın 447,45 liradan alınırken, 457,59 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

22 Ekim Salı yarım altın 892,11 liradan alınırken, 915,18 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

22 Ekim Salı tam altın 1.845,75 liradan alınırken, 1.891,93 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

22 Ekim Salı Cumhuriyet altını 1.852,00 liradan alınırken, 1.880,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
159,41
159,53

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
204,15
204,31

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
255,05
255,24

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