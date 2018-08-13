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Altın fiyatları rekora doymuyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Dolar ve Euro yükselmeye devam ederken altın fiyatları da onu takip ederek aynı oranda yükselmeye devam ediyor. Kamuoyunda küçük yatırımcı olarak tabir edilenlerin çok yakından takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Pazartesi günü haftaya 198.2 liradan başlayan gram altın, 10 Ağustos cuma günü 265.1 lira ile rekor kırdı. Ajanslara tarihi rekor olarak geçen bu seviyeden sonra 250 lira seviyelerine gerilediği görüldü. Çeyrek altın ise 12 Ağustos gece yarısını geçmeden evvel 393,20 liradan alınırken 403,92 liradan satıldı.

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Altın fiyatları rekora doymuyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Dolar ve Euro yükselmeye devam ederken altın fiyatları da onu takip ederek aynı oranda yükselmeye devam ediyor. Kamuoyunda küçük yatırımcı olarak tabir edilenlerin çok yakından takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Pazartesi günü haftaya 198.2 liradan başlayan gram altın, 10 Ağustos cuma günü 265.1 lira ile rekor kırdı. Ajanslara tarihi rekor olarak geçen bu seviyeden sonra 250 lira seviyelerine gerilediği görüldü. Çeyrek altın ise 12 Ağustos gece yarısını geçmeden evvel 393,20 liradan alınırken 403,92 liradan satıldı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 02:03
Altın fiyatları rekora doymuyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Dolar ve Euro yükselmeye devam ederken altın fiyatları da onu takip ederek aynı oranda yükselmeye devam ediyor. Kamuoyunda küçük yatırımcı olarak tabir edilenlerin çok yakından takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Pazartesi günü haftaya 198.2 liradan başlayan gram altın, 10 Ağustos cuma günü 265.1 lira ile rekor kırdı. Ajanslara tarihi rekor olarak geçen bu seviyeden sonra 250 lira seviyelerine gerilediği görüldü. Çeyrek altın ise 12 Ağustos gece yarısını geçmeden evvel 393,20 liradan alınırken 403,92 liradan satıldı.

ALTIN FİYATLARI (12 AĞUSTOS 2018 saat 23:55 itibariyle)

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle vatandaşlar internet üzerinden bugün altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor.

GRAM ALTIN FİYATI: 249,63 liradan alınırken, 249,91 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN FİYATI: Çeyrek altın ise 393,20 liradan alınırken 403,92 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Yarım altın da 783,86’den alınırken 807,83 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını ise 1.670 liradan alınıp 1.690 liradan satılıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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