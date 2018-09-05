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Altın Alacakların Dikkatine!.. Çeyrek altında son durum

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başladıktan sonra 257.1 lira seviyelerinde dengesini korumaya başladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 420 lira ve Cumhuriyet altını 1.713 liradan satılıyor. Altın konusunda uzmanlar İran ve Türkiye’den gelecek açıklamaların takip edilmesi gerektiğini düşünüyor.

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Altın Alacakların Dikkatine!.. Çeyrek altında son durum

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başladıktan sonra 257.1 lira seviyelerinde dengesini korumaya başladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 420 lira ve Cumhuriyet altını 1.713 liradan satılıyor. Altın konusunda uzmanlar İran ve Türkiye’den gelecek açıklamaların takip edilmesi gerektiğini düşünüyor.

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:04
Altın Alacakların Dikkatine!.. Çeyrek altında son durum

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başladıktan sonra 257.1 lira seviyelerinde dengesini korumaya başladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 420 lira ve Cumhuriyet altını 1.713 liradan satılıyor. Altın konusunda uzmanlar İran ve Türkiye’den gelecek açıklamaların takip edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Dün ONS altındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğilimi gösteren gram altın, günü önceki kapanışa göre % 0,20 azalışla 255,2 Türk Lirası'ndan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne (bugüne) yükselişle başlamasından sonra saat 09.45 itibariyle önceki günün kapanışına göre % 0,7 değer kazanarak 257,1 Türk Lirası'ndan işlem görmeye başladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 420 Türk Lirası, Cumhuriyet altını da 1.713 Türk Lirası'ndan satılıyor.

Dünkü düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu sıralarda % 0,1 artışla 1.193 dolardan işlem görüyor.

Anadolu Ajansı Finans Analiz Uzmanı İslam Memiş, Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizlerinde ve dolar endeksindeki yükselişlerin, ons altını baskıladığını ifade etti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.09.2018 15:09
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