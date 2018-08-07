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Alman devinden Türkiye'ye milyarlık yatırım

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen önemli ziyarette teşvikden faydalanılarak Bursa’da kurulan 1,2 milyarlık üretim tesisi üzerine de değerlendirme yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musatafa Varank, "Yatırım yapan tüm şirketler bizim şirketimiz" açıklamasında bulundu.

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Alman devinden Türkiye'ye milyarlık yatırım

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen önemli ziyarette teşvikden faydalanılarak Bursa’da kurulan 1,2 milyarlık üretim tesisi üzerine de değerlendirme yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musatafa Varank, "Yatırım yapan tüm şirketler bizim şirketimiz" açıklamasında bulundu.

07 Ağustos 2018 Salı 19:38
Alman devinden Türkiye'ye milyarlık yatırım

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen önemli ziyarette teşvikden faydalanılarak Bursa’da kurulan 1,2 milyarlık üretim tesisi üzerine de değerlendirme yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musatafa Varank, "Yatırım yapan tüm şirketler bizim şirketimiz" açıklamasında bulundu.

Yapılan ekonomi düzeyli göreüşmede en dikkate değer konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tasdiklemesi ile  Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamına alınan yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi oldu. Ziyarete, Bosch'un Türkiye ve Ortadoğu’dan Sorumlu Hükümet ve Dış ilişkilerden Sorumlu Müdürü Yasin Akdere de hazır bulundu.

Ziyaret sonrasında Bosch Yetkilisi “Bursa'da kuracağımız, yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi ile ilgili bize verilen desteklerden memnunuz. Bu tesiste üretilenler, hem Türkiye hem de ihracat yaptığımız ülkeler için önemli bir ürün grubu olacak. Bosch Grubu olarak, Turkiye’de 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyoruz. Türkiye, aynı zamanda Bosch için önemli bir üretim, ihracat ve Ar-Ge üssü konumunda bulunuyor. Bu yatırım, Türkiye'deki varlığımızı daha da güçlendirecek" açıklamalarında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Muatafa Varank da şu açıklamaları yaptı;

"Yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi sayesinde yılda 185 milyon dolar ihracat yapılacak. Böylece 45 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek. Bu yatırımın cari açığın azalmasına 230 milyon dolar katkı sağlamasını hedefliyoruz. Ülke olarak, Bosch’un yeni yatırımlar için Türkiye’yi tercih etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’de yatırım yapıp, ekonomimize katkı sağlayan, teknoloji geliştiren ve istihdam oluşturan tüm şirketler bizim şirketimizdir. Biz, yatırımcı açısından yerli-yabancı ayrımı yapmıyoruz. Hepsi başımızın tacıdır."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 07.08.2018 22:49
Anahtar Kelimeler:
BOSCH
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